Von Michael Abschlag

Heidelberg. Nach vielleicht einer halben Stunde taucht die Frage nach der Selbstbeschäftigung auf. "Diese Diskussion findet nur in der SPD statt", sagt Hans-Dieter. "Bei den Leuten kommt das nicht an."

Das ist nur halb richtig. Viele interne Querelen dürften tatsächlich außerhalb der SPD niemanden groß interessieren. Doch die Frage, wer die Partei führen wird, beschäftigt durchaus die Republik. Es ist die Frage, mit der sich auch die Genossen der Handschuhsheimer SPD an diesem Abend herumschlagen müssen.

Es ist Montagabend, kurz nach 20 Uhr, im alten Rathaus von Heidelberg-Handschuhsheim. Gegenüber ragt die Ruine der Tiefburg auf, auf den dunklen, regennassen Straßen sind nur wenige Leute unterwegs. Drinnen sitzen an alten Holztischen in klassischer U-Form etwa zwei Dutzend Genossen. Der Ortsverband hatte zum offenen Meinungsaustausch eingeladen, und es wird eine erfreulich lebendige Debatte zu der Frage, welches der sechs Kandidatenduos, die sich um den Parteivorsitz bewerben, man eigentlich unterstützen soll.

Grob vereinfacht, lassen sich im Raum zwei Lager ausmachen: die Scholz-Fraktion und die Anti-Scholz-Fraktion. Konrad, ein älterer Genosse gehört ersterer an. "Ich persönlich habe Olaf Scholz als sehr bedächtigen Mann erlebt", plädiert er für den – im linken Flügel nur mäßig beliebten – Vizekanzler. "Scholz stand in einer schwierigen Situation bereit, um Verantwortung zu übernehmen." Vor allem gelte es, die Außenwirkung zu beachten: "Wir müssen das Signal nach außen geben, dass wir unseren Vizekanzler stützen", so Konrad. Und abgesehen davon solle man die Kandidatenfrage von der Frage nach dem Verbleib in der Großen Koalition trennen: "Die Fortsetzung der Groko wird nicht bei dieser Wahl entschieden", betont er.

Aber diese Trennung ist natürlich unmöglich, und so steht auch an diesem Abend die Frage im Raum: "Bleiben oder gehen?" Werner, der sich ebenfalls für Scholz ausspricht, verteidigt denn auch das Regierungsbündnis: "Immerhin macht die Koalition eine gute, arbeitnehmerfreundliche Politik." Zudem sei es "nicht günstig", wenn der Eindruck entstehe, die SPD sei vertragsbrüchig.

Doch vor allem bei den jüngeren Parteimitgliedern kommen weder Scholz noch die Große Koalition besonders gut an. "Wir brauchen einen klaren Cut zur bisherigen Politik", fordert Gidion und befindet: "Mit Scholz kann sich die SPD nicht erneuern." Der Mitte-Kurs der Partei sei gescheitert, links der Sozialdemokratie ein "Vakuum" entstanden. "Das Ziel muss ein demokratischer Sozialismus sein", verkündet er. Den sieht er offenbar am ehesten bei dem Duo Norbert Walter-Borjans/Saskia Esken, das sich überhaupt unter den Scholz-Gegnern großer Beliebtheit erfreut.

Diese Bedenken teilt auch Erik, ebenfalls einer der Jüngeren, auch wenn er in seinen Forderungen nicht ganz so weit geht. Scholz, so seine Argumentation, werde "ohnehin beschädigt aus der Wahl hervorgehen", egal wie sie ausgehe. "Es kommt darauf an, dass eine Euphorie entsteht, die auf die Bevölkerung überspringt", sagt er. "Das kann ich mir bei Scholz nicht vorstellen."

Erik zufolge gibt es drei große Themen: "Umwelt, Europa, Digitales". Deshalb spricht er sich für das – ebenfalls nicht unbeliebte – Duo Christina Kampmann/Michael Roth aus: "Kampmann kennt sich aus mit der Digitalisierung, Roth hat große Erfahrung mit Europa. Damit wären diese beiden Themenfelder abgedeckt." Das Thema Ökologie noch den Grünen streitig zu machen, traut der SPD im Raum offenbar keiner mehr zu.

Und dann gibt es noch die, die sich vom Kandidatenfeld insgesamt enttäuscht zeigen. "Bei Helmut Kohl oder Helmut Schmidt wusste man wenigstens, wofür sie stehen", beklagt Hartmut. "Keiner von denen hat seine eigene Meinung, keiner stellt sich hin und sagt: Ich mache das." Hans-Dieter, einer der Älteren, formuliert es noch schärfer: "Der eine Bewerber ist so dröge wie der andere. Keiner hat Charisma, keiner bringt Schwung herüber." Die SPD verkaufe sich schlecht, sei ein "Kommunikationswrack". Und was ist eigentlich, wirft jemand ein, mit der Parteiprominenz? Was etwa mit Hubertus Heil oder Franziska Giffey?

Soviel Krisenstimmung will Nina, die an diesem Abend die Debatte leitet, denn doch nicht einfach so stehen lassen. "Wo bleibt denn der Optimismus?", fragt sie. Sie sei zuversichtlich, dass die SPD sich erholen wird. Dann könne man sogar in einem links-grünen Bündnis die Grünen zu einem sozialen Klimaschutz zwingen.

Das ist allerdings im Moment noch nicht absehbar. Zunächst einmal muss die SPD ihren Kandidaten wählen. Und die Diskussion um den Kurs der Partei hat gerade erst begonnen.