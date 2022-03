Von Lea Jäger

Heidelberg. Was haben die Gesetzmäßigkeiten der Planeten und der Sonne mit den Kunstwerken der Schüler der Klasse 10b der Johannes-Kepler-Realschule in Neuenheim zu tun? Der Geburtstag von Johannes Kepler ist der gemeinsame Nenner. Letztes Jahr wäre der Astronom und Begründer der Keplerschen Gesetze 450 Jahre alt geworden. Das nahm die Kunstlehrerin Franziska Panizzi zum Anlass, mit ihren Schülern gemeinsam zu überlegen, wie man den Geburtstag künstlerisch ausgestalten könnte. Daraufhin entstanden großformatige Bilder, die nun im Schulhaus mitsamt goldenen "Happy Birthday"-Girlanden hängen. So will die Klasse die anderen Mitschüler an den Geburtstag erinnern.

Auf drei großformatigen Bildern wird die Zahl 450 dargestellt. Hierfür nutzten die Schüler Acrylfarbe, festeres Papier, sowie Farbe und Pinsel und überlegten, wie sie die Lebenswerke und Erkenntnisse von Kepler am Besten darstellen könnten. Letztlich verzierten sie die in Blautönen gemalten Zahlen mit kleinen Planeten, Astronauten und Sternen. Die anderen Kunstwerke stellen die Buchstaben J, K und R dar, die für "Johannes-Kepler-Realschule" stehen. Hierfür gab Franziska Panizzi den Jugendlichen eine Vorlage der Buchstaben, die diese dann ausschnitten und mit einer persönlichen Note versahen: Hinter den Buchstaben kleben nämlich alte Klassenarbeiten, Vokabeltests oder andere Schriften, die sie mit dem Schulalltag verbinden.

Besonders fanden die Schüler an dem Projekt, dass sie frei in der Ausgestaltung sein konnten und, wie sonst eher unüblich, in Gruppen arbeiten durften: "Normalerweise gibt der Kunstlehrer vor, in welchem Stil gezeichnet wird, und jeder arbeitet für sich. Hier war cool, dass wir keine großen Vorgaben hatten und ein kreatives Gruppenprojekt daraus wurde", erzählt Vincent Hahn.

Nach einer anstrengenden, von Online-Unterricht geprägten Corona-Zeit, freute sich Lehrerin Panizzi vor allem über die Präsenzlehre: "Für mich ist es gerade im Kunstunterricht schön, die Schüler vor Ort in der Schule zu sehen." So konnte sie die Klasse immerhin ein halbes Jahr als Lehrerin betreuen, bevor nun die Abschlussprüfungen beginnen. Der Kunstunterricht sei ein willkommener Ausgleich zu den anstehenden Klausuren, so die Lehrerin.

Neben den Bildern hat die Klasse noch andere Ideen, wie sie den Jahrestag des Namensgebers der Schule feiern und gestalten kann. Sania Muhammad erzählt, sie könne sich vorstellen, dass sich die Schule mit anderen Johannes-Kepler-Schulen in Deutschland austauscht, indem die Schüler kleine Pakete mit Briefen und Andenken aus ihrer Schule verschicken: "In den Briefen können die Schüler der jeweiligen Schulen zum Beispiel von ihrem Schulalltag berichten." Daraus könnten eine Schulpartnerschaft und vielleicht sogar neue (Brief)-Freunde entstehen. "Man könnte außerdem im Musikunterricht einen Song schreiben, bei dem es um Johannes Kepler geht", fügt Jacqueline Holes hinzu. Lehrerin Panizzi kommt in diesem Zusammenhang ein Musical in den Sinn, das 2019 in der Schule unter ihrer und der Regie ihres Kollegen Benedikt Völker auf die Beine gestellt wurde. "Kepler hört die Planeten" hieß das Stück – und war ein großer Erfolg.

Die Schule macht ihrem Namen also alle Ehre. Die gesammelten Ideen will die Klasse jetzt an die Schülermitverwaltung oder an Folgeklassen weitergeben, weil die 10b nach dem Abschluss im Sommer nicht mehr an der Schule sein wird.