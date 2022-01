Von Maria Stumpf

Heidelberg. Wie gelingt es, den Verkehr am Rollen zu halten und die Stadt gleichzeitig auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik vorzubereiten? Der Verein "Urban Innovation – Stadt neu denken" hatte zu einer digitalen Veranstaltung zu diesem Thema eingeladen. Zugeschaltet aus Stuttgart war auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Sein Ministerium gab das Ziel aus, dass bis 2030 ein Drittel weniger Kraftfahrzeuge in Großstädten unterwegs sein soll. Es geht also darum, den Individualverkehr zu reduzieren.

Als Diskutant war Raoul Schmidt-Lamontain als Mobilitätsbürgermeister der Stadt geladen, außerdem Vertreter des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), der Heidelberger Initiativen "Radentscheid" und "Rad & Familie" und eines Hochbahn-Projekts aus München. Dazu hatten sich rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet und verfolgten anderthalb Stunden lang das spannende und informative Gespräch, das Lutz Hager moderierte. "Wenn wir in Heidelberg den Realismus mit Visionskraft verbinden, dann kriegen wir Verkehrswende und Klimaschutz gemeinsam gewuppt", fasste ein Chat-Teilnehmer die Stimmung am Ende für sich zusammen.

Allerdings mahnten auch viele Teilnehmer an, dass es schnelle Lösungen geben müsse. Kurzfristig sei vieles machbar, die Politik müsse es aber auch endlich durchsetzen. Für Larissa Weigel (Initiative Radentscheid) etwa steht fest, dass das "Rad der Schlüssel für die Mobilitätswende" sei. "Sicherheit und Platz" brauche es dafür – was Hannah Eberhardt von "Rad & Familie" mit eigenen Studien unterstützte. "Wir könnten zum Beispiel auf allen vierspurigen Straßen noch in diesem Jahr eine Spur für den Radverkehr frei machen", schlug Weigel vor. Zu viel "Gerede" sei das hier, "kleinmütig" zeige sich auch der Verkehrsminister: "Wieso denn nur ein Drittel weniger Autoverkehr?"

Vorab hatte Albrecht Kern von "Urban Innovation" für die Veranstalter in einem Input dargestellt, welche Herausforderungen angepackt werden sollten: Sammeltaxi-Modelle zum Beispiel, auch Förderungen der Rad-Kultur oder Ausbau der S-Bahnen. Gebündelt formulierte er Wünsche an die Politik: Die Beschäftigung des Verkehrsmanagements mit dem Projekt "Hochbahn" (siehe unten) und die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) "mit den Augen der Pendler zu sehen".

Das war ein Themenkomplex, den Felix Berschin vom Verkehrsclub unterstützte. "Bei 62.000 Einpendlern und 24.000 Auspendlern muss das sein." Es werde dabei aber nicht ohne Parkraumverlegungen und Abgaben gehen, mahnte er an. "Wir scheuen nicht die Diskussion um Push-Faktoren, die den Umstieg auf das Rad oder den ÖPNV fördern", ergänzte Bürgermeister Schmidt-Lamontain. In einem Parforceritt durch die "vielen kleinen Schritte" Heidelberger Verkehrspolitik benannte er etwa die Anschaffung von Wasserstoffbussen, die Prüfung vom Einsatz von Seilbahnen, das Anlegen von dezentralen Park-and-Ride-Plätzen, den Mobilitätspass oder die Einführung von Schnellbussen.

Preisgestaltung, Bequemlichkeit, Geschwindigkeit und Attraktivität des ÖPNV seien entscheidend für den Erfolg, meinte auch Verkehrsminister Hermann. Er empfand die Diskussion als "hochgradig interessant", ließ aber bei der Aufzählung baden-württembergischer Verkehrspolitik durchblicken, dass er "keine konkreten Vorschläge" für Heidelberg habe. Mit der Bahnstadt gebe es in Heidelberg ein super Beispiel für den Wandel – weil sie auf einem Konzept des reduzierten Verkehrs beruhe. Und "weil eine Siedlung kompakt sein muss und möglichst gut angebunden mit öffentlichem Verkehr". Das sei der größte Beitrag zur Reduktion von Individualverkehr.

Eine Hochbahn zur Entlastung?

Albrecht Kern vom Verein "Urban Innovation" gilt als Fan des Hochbahn-Netzes mit einem autonomen Gondelsystem. "Man muss die Sache groß denken und mutig umsetzen", erklärte auch Marc Schindler, Geschäftsführer des Münchner Start-ups "Otto-Bahn GmbH", solch ein futuristisch anmutendes Projekt.

Es handelt sich um ein emissionsfreies und voll automatisiertes Transportsystem von einzelnen Kabinen für maximal vier Personen in etwa fünf Meter Höhe oberhalb bestehender Straßen. Sie werden schienengebunden fortbewegt, und jede Fahrt ist individuell geplant. Was das Gondelsystem von einer Seilbahn oder auch Schwebebahn unterscheidet, sollen Flexibilität und Effizienz sein.

Die Kapseln sitzen nicht fest auf dem Schienennetz, sondern sollen von Hebevorrichtungen auf- und abgenommen werden können – wie ein Fahrstuhlsystem. Feste Haltestellen gibt es nicht, die Steuerung übernimmt eine App. Seine Effizienz habe das System der Softwaresteuerung zu verdanken, sagte Schindler. Tausende Kapseln sollen von intelligenten Algorithmen in Echtzeit so koordiniert werden, dass jede von ihnen immer freie Fahrt hat, Not- und Ausfälle mit einberechnet. Seit Februar 2020 gibt es eine Teststrecke in Hallen. Der Spatenstich für eine Außenteststrecke soll laut dem Unternehmen zeitnah erfolgen. (bmi)