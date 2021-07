Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der Alois-Link-Platz soll umgebaut werden. Beschlossen war das schon lange, doch jetzt gibt es konkrete Pläne: Im Bezirksbeirat Weststadt stellte die Stadt vor, wie der heruntergekommene Platz an Rohrbacher Straße und Steigerweg zukünftig aussehen könnte. Zu drei Konzepten eines Architekten wollte die Stadt ein Stimmungsbild im Bezirksbeirat abfragen. Die Mitglieder des Gremiums sprachen sich mehrheitlich dafür aus, auf den Parkplatz am nördlichen Ende komplett zu verzichten. Als erste Maßnahme soll der Kiosk jedoch vor dem Verfall gerettet werden. Die Bezirksbeiräte stimmten dafür, den Keller zu verfüllen und die beiden Treppen auf der Rückseite des Gebäudes zurückzubauen.

"Es bietet sich ein hohes Aufwertungspotenzial", sagte Carina Protschky vom Stadtplanungsamt in der Sitzung des Bezirksbeirats. Wie schlecht der Zustand des Platzes im Moment ist, hatte sie selbst aufgelistet: "Inselartig, zugig, schlecht einzusehen" sei der Platz. Die Brunnenanlage von 1983 ist defekt und das heruntergekommene Gebäude und der Parkplatz seien "nicht förderlich für die Aufenthaltsqualität", die Bäume in ihrem Wachstum gehemmt, sie leiden unter der Abstrahlungshitze.

„Inselartig, zugig, schlecht einsehbar“: Der Alois-Link-Platz in der Weststadt ist vom Steigerweg auf der südlichen und der dort zweispurigen Dantestraße auf der Nordseite eingefasst. Frontal verläuft die Rohrbacher Straße. Foto: Philipp Rothe

Dass die Stadt für den unter Denkmalschutz stehenden Kiosk nochmals einen Pächter findet, ist unwahrscheinlich. Nur zehn Quadratmeter ist der Verkaufsraum groß, sonst gibt es nur einen Keller. Und der soll jetzt verfüllt werden, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Der Teil des Untergeschosses zur Rohrbacher Straße hin könne sowieso nicht mehr saniert werden, man könne die Verfüllung aber rückgängig machen, so Protschky.

Drei Vorschläge für eine Aufwertung des gesamten Areals legte die Stadt den Bezirksbeiräten vor. Bei den ersten beiden würde rund um den Platz alles bleiben, wie es ist. Auf dem Platz selbst würden beim ersten Vorschlag zwölf von 14 Parkplätzen erhalten bleiben – stattdessen würden Fahrradabstellplätze geschaffen –, es gäbe wenig Grün, die Kosten lägen bei rund 600.000 Euro. Im zweiten Vorschlag würde der Platz größtenteils entsiegelt werden, alle Parkplätze fielen weg, es könnte auf einer großen Rasenfläche etwa Federball gespielt werden, die Kosten lägen bei rund 740.000 Euro.

Beim dritten Vorschlag würde der Steigerweg zweispurig ausgebaut, die östlich angrenzende Gaisbergstraße und die nördlich angrenzende Dantestraße würden zu einem verkehrsberuhigten Bereich. Der Platz selbst würde aussehen wie beim zweiten Vorschlag, nur kann hier die Position des Kiosks zum Problem werden, weil er zu nah am Steigerweg stehen könnte. Dieser Umbau würde mit rund 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Mittel für alle drei Vorschläge könnten im Haushalt 2023/2024 zur Verfügung gestellt werden.

"Eigentlich können wir doch nur für Variante 3 votieren", sagte Lutz Hager (FDP). Angesichts des Klimanotstands solle man "so viel Grün wie irgend geht auf den Platz packen", so Regina Schmidt (Grüne). Nur Nicolas Weber (Die Linke) erinnerte daran, dass bereits in der Gaisbergstraße Parkplätze weggefallen seien und die erste Variante die günstigste und realistischste sei. Zehn der zwölf stimmberechtigten Mitglieder votierten am Ende aber dafür, die dritte Variante zu verfolgen, allerdings den denkmalgeschützten Kiosk unbedingt zu erhalten. Simone Merkel vom Stadtplanungsamt war erfreut über das Votum der Bezirksbeiräte. "Ich dachte, das fliegt uns um die Ohren", sagte sie über die Varianten ohne Parkplätze.