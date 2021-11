Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Das Große Fass ist fast so bekannt wie das Heidelberger Schloss selbst. Auch die Anekdoten von seinem Wächter Perkeo, der nie einen Humpen Wein ausschlug, sind vielfach erzählt. Welche Bedeutung das Fass aber für die Wirtschaft, die Untertanen, aber auch die Verherrlichung der Kurfürsten hatte, bleibt zumeist im Hintergrund. Woher kam der Wein? Warum musste das Fass mehrmals neu gebaut werden? Und wer trank den Wein? Vieles lässt sich aus den umfangreichen Fass-Akten der Hofkammer herauslesen.

Diese Unterlagen der obersten Wirtschaftsbehörde der Kurpfalz werden heute im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrt. Der Historiker Andreas Cser hat sich tief darüber gebeugt. Das Ergebnis seiner Forschung war eine "Mikrostudie" über einen wesentlichen Aspekt des kurpfälzischen Absolutismus.

Fast zwei Jahrhunderte lang wurde in den Schlossgewölben Rebensaft in ein Großes Fass gefüllt. Der Wein stammte von verschiedenen Sammelstellen, sie lagen "zwischen Bacharach im Norden, Boxberg im Osten, Weingarten im Süden und Neustadt im Westen", schreibt Cser in seinem Buch "Die großen Heidelberger Fässer". Nicht nur der Bau der Prestigeobjekte war schwierig, der Unterhalt war es auch. Allesamt wurden die hölzernen Wunderwerke nach kurzer Zeit undicht und das Holz fing an zu faulen. Sie mussten repariert oder neu gebaut werden. Vier Fässer folgten im Laufe der Zeit aufeinander.

In hohen Tönen lobte der Zeitgenosse Anton Praetorius das erste Große Fass, das Johann Casimir 1591 bauen ließ. "Lauterer und bestgeeigneter Wein" sei verfüllt worden, 127.794 Liter, die man in Fuder maß. Angesichts der so gerühmten Qualität möchte man annehmen, dass das Gewächs auch bei Hofe getrunken wurde; vielleicht wurde auch Vorrat für die Bevölkerung in Notzeiten vorgehalten.

Geradezu begeistert berichtet der englische Schriftsteller Thomas Coryat, der 1608 auf seiner Fußreise durch Europa in Heidelberg vorbeischaute, von seinem Besuch des Fasskellers. Er stieg zu einer Weinprobe auf das Fass. Künftigen Reisenden empfiehlt er dringend, mäßig zu trinken und sich nicht von den freundlichen Deutschen verführen zu lassen, zu viel hinunterzuspülen. Dann würden sie im Kopf so benommen, dass sie kaum ohne gefährlichen Sturz die steile Treppe wieder hinunterkämen.

Ein Kupferstich zeugt vom ersten Große Fass Kupferstich, Matthaeus Merian, verlegt 1645. Repro: Bechtel

Im Dreißigjährigen Krieg "verdarb" auch das Große Fass. Als wieder Frieden herrschte, stand Karl Ludwig, der Sohn des "Winterkönigs", vor der schweren Aufgabe, das darniederliegende Land und nicht zuletzt die Weinwirtschaft wieder "in Flor" zu bringen. Mit dem Bau eines neuen Großen Fasses setzte er auch ein Zeichen, dass es mit der Pfalz aufwärts ging. Ein Teil des Eichenholzes konnte im kurfürstlichen Wald zu Ziegelhausen geschlagen werden.

Für die Arbeit wurden Untertanen herangezogen. Manchmal erhielten die "frohnbaren untertanen" eine geringe Entlohnung, gewöhnlich aber nur das Essen. Im Herbst 1664 floss neuer Wein in das Spundloch des zweiten Großen Fasses. Fast wie durch ein Wunder überstand es 1693 die große Schlosszerstörung und Plünderungen im Orléans‘schen Krieg.

Die Franzosen hätten wahrscheinlich auch die "la fameuse Tonne" mitgenommen, wenn sie nicht zu sperrig gewesen wäre, vermutete ein zeitgenössischer französischsprachiger Reisebericht. Das französische Militär soll die Absicht gehabt haben, das Fass "mit dem keller und dem ganzen schloß" in die Luft zu sprengen. Ludwig XIV selbst soll aus Versailles angeordnet haben, das Fass nicht zu zerstören. Aber auch ohne Gewalteinwirkung bestand die Gefahr, dass es "über den Haufen fallen" würde.

Rettung nahte erst, als Karl Philipp Kurfürst wurde. Dieser war in Innsbruck kaiserlicher Gubernator gewesen, von dort hatte er auch Perkeo mitgebracht. Er ließ das Fass von Grund auf erneuern und im Herbst 1730 befüllen. Andreas Cser zählt es als das Dritte in der Reihe. Der trinkfeste Perkeo gilt landläufig als sein Hüter. Weinlieferungen aus Heidelberg, Neuenheim, Handschuhsheim, Dossenheim, Schriesheim, Sachsenheim, Rohrbach, Leimen, Nußloch und Wiesloch wurden hineingeschüttet, das verzeichnete der Hofkeller, Traubensorten scheinen keine Rolle gespielt zu haben.

Um 1700 waren Schiffe im Einsatz, die Weinfässer transportierten – hier ein Modell aus dem Museumsschiff in Mannheim. Foto: Technoseum, Klaus Luginsland

Die Schwierigkeiten bei Bau und Unterhaltung der großen Weinbehälter ähneln sich: Geeignete Eichenstämme müssen ausfindig gemacht werden, die örtlichen Betroffenen protestieren oder verzögern, der Transport ist schwierig und gefährlich, beim Bau müssen schließlich viele Gewerke Hand in Hand arbeiten: Küfer, Zimmerleute, Schlosser, Schreiner, Tagelöhner, zuletzt Bildhauer; um nur die wichtigsten zu nennen.

Nach Fertigstellung leiden die Fässer besonders dann, wenn sie länger nur teilweise oder gar nicht gefüllt sind. Trotz großzügiger Schwefelung fängt das Holz an zu faulen und das Fass rinnt. Als Kurfürst Karl Theodor sein Amt antritt, muss der Wein im Fasskeller mit Kübeln aufgefangen werden. Noch einmal wird ein Großes Fass auf Kiel gelegt, es ist das vierte. Als der Jahrgang 1752 von den Sammelstellen angeliefert wird, plätschern 228.000 Liter in den Neubau. Am 28. November meldet der Hofkeller Englert schließlich, dass er "gestern abends spunten voll" geworden sei.

Zur Feier des Tages wurde "dapfer getrunken". Karl Theodor war nicht anwesend, aber eine Lobrede auf den Fürsten ging in Richtung Mannheim. An dessen Tafel wird das Gewächs aus dem Fass wohl kaum kredenzt worden sein; sein Lieblingswein war "Schloß Kautzenberger" aus der Nähe von Kreuznach. Jedoch war im Heidelberger Fasskeller die Freude von kurzer Dauer, und die alten Sorgen waren bald wieder da: Faulen und Rinnen. Da ließ auch die bekannte Diskussion nicht auf sich warten: reparieren oder neu bauen.

Manche wollten auch gar kein Großes Fass mehr. Sie beklagten die schlechte Qualität des Weines, weil unterschiedliche Gewächse vermischt wurden. Karl Theodor hing wohl an dem Symbol kurfürstlicher Pracht, scheute aber die Kosten. 1769 dekretierte er, das Fass nicht wieder zu füllen, auch kein neues bauen zu lassen, stattdessen das alte instand zu setzen und der Nachwelt zu erhalten. Aus einem Instrument feudalen Wirtschaftens sollte eine Attraktion für die Schlossbesucher werden.

Info: Zum Weiterlesen: Andreas Cser: Die großen Heidelberger Fässer - Fürstenprestige, wirtschaftliche Unvernunft und Untertanenprotest, G. Braun Buchverlag, Karlsruhe, 2009.