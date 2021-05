Schlagzeuger Daniel Gallimore möchte keine Extra-Behandlung: „Ich muss zeigen, was ich kann.“

Heidelberg. (bms) Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit schweren Behinderungen ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Dagegen will die Stadt Heidelberg etwas tun, und so zeigt sie zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung einen beeindruckenden Kurzfilm der Filmemacherin Sia Friedrich-Eisenlohr auf der städtischen Homepage.

Acht Heidelbergerinnen und Heidelberger zeigen darin: Auch mit einer Behinderung kann man auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich tätig sein. Ob als Schlagzeuger, Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin, Bildungsfachkraft, Audio-Therapeutin, Diplom-Kauffrau, Azubi in der Verwaltung oder Angestellter im öffentlichen Dienst: Der Film macht deutlich, dass diese Menschen genau am richtigen Platz sind – und welche Rolle die Arbeit für ihre Lebensqualität spielt. Ziel des Projekts sei es auch, Arbeitgeber zu motivieren, Menschen mit Behinderung einzustellen, erklärt die Kommunale Behindertenbeauftragte Christina Reiß.

"Man sieht mich. Sieht, der Arm fehlt. Die meisten denken, der Arme, der muss bestimmt leiden. So ist es ja nicht", sagt der Sachbearbeiter im Sozial- und Gesundheitswesen Jochen Wier in die Kamera. Dem Triathlonsportler fehlen nach einem Unfall beide Füße und ein Arm.

Daniel Gallimore ist Musiker und unterrichtet Schlagzeug. Seine Behinderung heißt Arthrogryposis multiplex congenita, und er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. "Es darf nicht heißen, die Musik klingt gut, dafür, dass er diese Einschränkung hat", sagt er. Er wolle keine Extra-Behandlung. "Ich muss zeigen, was ich kann." Dass es genau darauf ankommt, erklärt auch Hartmut Kabelitz, der als Bildungsfachkraft an der Pädagogischen Hochschule arbeitet: "Arbeitgeber sollten die Augen vor Menschen mit Behinderung nicht verschließen, denn die haben oft versteckte Talente."