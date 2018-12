Heidelberg-Weststadt. (fre/rl) Zu einem Einbruchsalarm in einer Zahnarztpraxis in der Hans-Böckler-Straße kam es am späten Sonntagabend. Nach dem Alarm machten sich sechs Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Hundeführer aus Walldorf auf den Weg zum Tatort. Das Gebäude wurde umstellt, niemand durfte ins Haus.

Nachdem das Haus durchsucht wurde, wurde die Absperrung aufgehoben. Für den betroffenen Zahnarzt, war der Alarm eine fast schon traurige Routine: Jedes Jahr werde bei ihm eingebrochen, berichtete er der RNZ. Dieses Mal soll es allerdings ein Fehlalarm gewesen sein.

Anmerkung der Redaktion: Wegen eines Übermittlungsfehlers, war in einer vorherigen Version von einem tatsächlichen Einbruch die Rede. Offenbar war es jedoch ein Fehlalarm.