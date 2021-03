Heidelberg. (RNZ) Der Sportkreis und die Stadt möchten mit dem neuen Projekt "Spaziergang-Tandems" ältere Menschen dabei unterstützen, sich regelmäßig zu bewegen. "Gerade für ältere Menschen ist es in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten wichtig, in Bewegung und in Kontakt zu bleiben", sagt Christoph Rott, Ressortleiter Seniorensport beim Sportkreis Heidelberg. "Den gewohnten Sportaktivitäten kann man leider derzeit nicht nachgehen. Spazierengehen ist eine einfache und gesunde Möglichkeit, um körperlich aktiv und zudem auch noch an der frischen Luft zu sein."

Weil die Motivation zu Bewegung gemeinsam erfahrungsgemäß größer ist, starten der Sportkreis und das Amt für Soziales und Senioren der Stadt nun das Spaziergang-Projekt. Mit den Tandems sollen sich jeweils zwei passende Spazierpartner finden, die Lust haben, sich draußen zu bewegen, dies aber lieber zu zweit als allein tun. Zum Schutz vor einer Corona-Infektion ist es dabei wichtig, die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten – also ausreichend Abstand zu halten und gegebenenfalls auch eine medizinische Maske zu tragen.

Interessierte können sich beim Sportkreis Heidelberg melden und mitteilen, wo und wie sie gerne spazieren gehen wollen.

Info: Info und Anmeldung per Telefon unter 06221 /4320511 (Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an info@sportkreis-heidelberg.de. Weitere Infos unter www.sportkreis-heidelberg.de und www.seniorenzentren-hd.de.