An der Kreuzung wird der Radweg rot eingefärbt, wenige Meter später endet er abrupt. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Den Verkehrsknotenpunkt zwischen Pfaffengrund und Bahnstadt, an dem die Henkel-Teroson-Straße die Hans-Bunte-Straße und den verlängerten Diebsweg kreuzt, hat die Stadt als Gefahrenstelle für Radfahrer und Fußgänger ausgemacht. Nach der provisorischen Umgestaltung soll dort deshalb unter anderem der Radweg rot gefärbt werden. Doch eben jener Radweg endet keine 50 Meter westlich davon im Nichts – und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.

Ist sie bis zur Kreuzung noch höher als die Autofahrbahn, wird die Radspur dort einfach auf die Straße geführt, ein Schutzstreifen ist nur für ein paar Meter angedeutet. Radfahrer, die auf der wichtigen Verkehrsachse aus der Bahnstadt in Richtung Industriegebiet, Wieblingen oder Eppelheim fahren, teilen sich die knapp 700 Meter bis zum Kurpfalzring mit Dutzenden Lkws und noch mehr Pkws täglich. Viele wechseln die Straßenseite, um dort geschützt vor Autos aber entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zu fahren.

An diesem Zustand lässt sich laut Stadtverwaltung jedoch nichts ändern: "Eine eigenständige und regelkonforme Radverkehrsanlage (zum Beispiel ein Radfahrstreifen) kann dort mit Blick auf den schmalen Querschnitt nicht umgesetzt werden", teilt ein Sprecher auf RNZ-Anfrage mit. Vor allem, wenn sich dort zwei Lkws begegneten, würde die Radverkehrsanlage ständig befahren.

Deshalb werde man auch im Zuge der angekündigten Umgestaltung der Doppelkreuzung keine provisorischen Radstreifen in Richtung Westen anlegen. Um die Situation für die Radfahrer aber zumindest ein wenig zu verbessern, will die Stadt auf dem Abschnitt bis zum Kurpfalzring nun zeitnah Piktogramme am rechten Fahrbahnrand aufbringen lassen.