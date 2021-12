Heidelberg. (pne) Deutschland drückt beim Impfen aufs Tempo. Auch in Heidelberg lassen sich immer mehr Menschen gegen Corona immunisieren. Dazu tragen auch Betriebe wie Autz + Herrmann bei. Der Spezialist für Blechbearbeitung in der Weststadt hatte mithilfe der Mannheimer Frauenärztinnen Saskia Jäger und Esther Bär letzte Woche eine Booster-Impfaktion für seine Beschäftigten und Partnerunternehmen organisiert. Rund 70 Angestellte und Angehörige nahmen das Angebot in Anspruch. Darüber informierten der Betrieb und die Stadt am Montag in einer Pressekonferenz.

"Die Gesundheit und Arbeitssicherheit unserer Belegschaft steht im Fokus unseres Handelns, daher ist eine hohe Impfquote sehr wichtig", sagte Geschäftsführerin Irina Autz, die das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Mann Florian Friedrich und mit Michael Beck in vierter Generation führt. Als Arbeitgeber sehe man "eine große soziale Verantwortung", sich in der Krise aktiv um die Beschäftigten zu kümmern. Daher sei man früh auf die Kolleginnen und Kollegen zugegangen, habe persönliche Gespräche geführt – und sich entschieden, eigene betriebliche Impfaktionen auf die Beine zu stellen. "Das ist vorbildliches Engagement, für das ich mich im Namen der ganzen Stadtgesellschaft bedanke", sagte OB Eckart Würzner. Der Kampf gegen die Pandemie sei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. "Daher brauchen wir für eine erfolgreiche Impfkampagne dringend das Engagement der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber."

Bislang ist man bei Autz + Herrmann vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen – zumindest, was die Gesundheit der Angestellten angeht. Unter über 100 Mitarbeitern hätten sich seit Frühjahr 2020 nur drei mit dem Virus infiziert, so Florian Friedrich. Früh habe man ein strenges Hygienekonzept eingeführt. Inzwischen seien mehr als 90 Prozent der Belegschaft zweifach gegen das Virus geimpft, rund 70 Prozent geboostert.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hat aber auch der Familienbetrieb zu spüren bekommen. "Letztes Jahr war es schon schwierig", sagte Friedrich. Doch jede Krise biete auch neue Chancen. Bei Autz + Herrmann stellt man mittlerweile etwa auch Halterungen für Polycarbonat-Scheiben her, die gegen Tröpfcheninfektion schützen sollen, oder Ständer für Desinfektionsmittelspender. Um das Virus weiterhin so gut wie möglich in Schach zu halten, plant Autz + Herrmann bereits die nächste Impfaktion: Demnächst sollen auch die Kinder der Beschäftigten im Gewerbegebiet in der Weststadt ihren Piks bekommen.