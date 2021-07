Von Julia Schulte

Heidelberg. Vor einer Woche hatte der Rektor der Universität Heidelberg, Bernhard Eitel, im Interview mit der RNZ gefordert, zunehmend auch Studierende zu impfen, da es für diese besonders schwer sei, an einen Termin zu kommen. Die Praxis "HNO am Neckar" von Arash Choudhry und Andreas Horn reagierte umgehend und rief bereits einen Tag später eine Impfaktion aus, die sich ausschließlich an Studierende der Uni Heidelberg richten sollte. Da vorab keine Termine vergeben wurden und der beliebte Impfstoff von Biontech angeboten wurde, gingen die Verantwortlichen von längeren Wartezeiten aus.

Am Morgen des ersten von zwei Impftagen bildete sich dann am Montag früh auch die erwartete Schlange. Zwischenzeitlich zog sie sich von der Uferstraße um den halben Block bis fast zum Neuenheimer Marktplatz. Es war also viel los – jedoch nicht so viel wie bei vorherigen Impfaktionen der letzten Wochen.

Begonnen hatte die Aktion offiziell um 8 Uhr, die ersten in der Schlange waren bereits um kurz nach fünf gekommen, um sicher einen Piks zu erhalten. Unter ihnen Florian, Anfang 20, der die Aktion lobte, da häufig vergessen werde, dass auch Studis schwer von Corona und den Einschränkungen betroffen seien. Mit ihm wartete Ine aus Norwegen, die sich vor allem über die Impfmöglichkeit für ausländische Studierende freute, da diese es sonst besonders schwer hätten, einen Termin zu ergattern.

Viele Wartende berichteten, dass sie bisher kein Glück bei Impfzentren und Hausärzten gehabt hätten. "Für die ersehnte Impfung stehe ich jetzt deshalb gerne zwei Stunden im Regen", sagte die 25-jährige Antje. Andere nahmen an der Aktion teil, da der Abstand bis zur zweiten Impfung, für die direkt ein Termin in drei Wochen vergeben wurde, kürzer als in den Impfzentren ist. Der Student Janning kam für seine Zweitimpfung, nachdem er im ersten Durchlauf Astra-Zeneca erhalten hatte und unkompliziert der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Kreuzimpfung folgen wollte. "Es ist wichtig, dass jetzt auch Studierende geimpft werden, wenn das Wintersemester wieder in Präsenz stattfinden soll", sagte der 24-Jährige. Ähnlich sah das Physikstudent Julian, der bislang erfolglos versucht hatte, einen Impftermin zu bekommen, und auf Regelbetrieb in der Uni zum Wintersemester hofft.

Am Nachmittag zog Andreas Horn eine erste Bilanz, die gemischt ausfiel. "Es lief leider nicht wie erhofft", sagte Horn. Für beide Tage stünden fast 1200 Dosen zur Verfügung, von denen bislang weniger als 400 verimpft worden seien, davon um die 40 Prozent an ausländische Studierende. Gegen 14.30 Uhr habe der Ansturm nachgelassen. Deshalb könnten sich am Dienstag alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren impfen lassen – Voraussetzung ist also nicht mehr der Studentenstatus. Los geht es wieder um 8 Uhr in der Uferstraße 8A in Heidelberg-Neuenheim.

Horn erklärte, dass es ihm besonders wichtig gewesen sei, Studierende zu impfen, da er aufgrund seiner eigenen Studienerfahrung Mitleid mit all denen habe, die die letzten drei Semester ausschließlich vor dem Bildschirm studiert hätten. Die Wissenschaft lebe von Kontakten, weshalb er dazu beitragen wolle, dass ein Austausch bald wieder stattfinden könne.