Heidelberg. Mit einer der ältesten Gaststätten in Heidelberg könnte es bald ein Ende haben: Denn das Gebäude direkt an der Alten Brücke, in dem sich der "Goldene Hecht" befindet, wurde an Stefan Tewes, den Besitzer der Kaffee-Bar-Kette "Coffee Fellows", verkauft. Da drängt sich die Frage auf, ob diese Kette, die man vor allem von Autobahnrasthöfen kennt, sich nun auch direkt am Heidelberger Wahrzeichen breitmachen wird. Tewes sagte auf RNZ-Anfrage: "Es ist nicht geplant, dass ,Coffee Fellows‘ den Gastraum betreiben wird." Allerdings könne er das auch nicht ausschließen. Er selbst habe das Haus, in dem sich neben der Gaststätte auch noch ein 13-Zimmer-Hotel befindet, als "reine Kapitalanlage" gekauft.

"Coffee Fellows" wurde 1999 von Kathrin Tewes gegründet, nachdem sie in London und den USA die "Coffee Shops" kennengelernt hatte, in denen es nicht nur handgebrühten Kaffee, sondern auch Snacks gibt. Tewes, die eigentlich Lehramt studiert hatte, aber keine Stelle bekam, eröffnete in der Münchner Innenstadt ihren ersten Laden. Ihr Mann Stefan Tewes, ein Hockeyspieler und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1992, arbeitete zunächst noch als Unternehmensberater, wechselte aber dann zu "Coffee Fellows", um sich der Expansion der Firma zu widmen. Seitdem gibt es fast nur Franchisenehmer, also selbstständige Unternehmer, die die Marke nutzen dürfen. Mittlerweile ist "Coffee Fellows" in Deutschland mit einem Umsatz von 86 Millionen Euro, 217 Betrieben und über 1200 Mitarbeitern sogar größer als die US-Kette "Starbucks". "Coffee Fellows" ist an vielen Autobahnraststätten (beispielsweise zweimal am Hardtwald an der A 5) vertreten, ebenfalls zweimal in der Mannheimer Innenstadt - bisher fehlt aber noch Heidelberg. hö

Zumindest hat der "Goldene Hecht" noch eine Gnadenfrist von zwei Jahren, wie Ex-Hausbesitzerin Eva Rothe berichtet, denn so lange pachtet sie das Haus noch von Tewes zurück, um die Wirtschaft und das Hotel zu betreiben. Und danach? "Das bleibt dann Tewes überlassen, aber ich finde nicht, dass er ein erfolgreiches Pferd wechseln sollte." Die Idee eines "Coffee Fellows" direkt an der Alten Brücke behagt ihr nicht, aber sie sagt auch: "Auf so eine blöde Idee kommt Tewes nicht. So etwas wird an diesem Standort nie laufen." Denn Rothe ist der Meinung, dass hier ein ordentliches Gasthaus hingehört - so wie in den letzten gut 300 Jahren.

Allerdings hat das Hotel eine längere Tradition: Das Gebäude diente die meiste Zeit als Herberge, bei der auch Johann Wolfgang von Goethe bei seiner Heidelberg-Reise 1797 angeklopft haben soll - wenn auch erfolglos, denn alle Betten waren belegt. Seit exakt 100 Jahren ist es in der Hand von Eva Rothes Familie. Zunächst gab es hier eine Backstube, allerdings eine mit der Lizenz zum Weinausschank. Und so beschloss Rothes Großmutter - sie hatte das Haus 1919 zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen - in den zwanziger Jahren, eine Gaststube einzurichten.

Zu dieser Zeit gehörte der Schriftsteller Carl Zuckmayer zu einem linksliberalen Künstlerkreis, der sich immer im "Goldenen Hecht" versammelte, wie der Heidelberger Gastronomie-Experte Volker von Offenberg berichtet. An diese Zeit erinnert noch eine Künstlerstube - weswegen der Großteil der Inneneinrichtung unter Denkmalschutz steht, wie eine Anfrage der RNZ ans städtische Bauamt ergab.

1987 übernahm schließlich Eva Rothe die Gaststätte samt Hotel. Nach einigen Pächterwechseln hat sich seit 2006 hier ein österreichisches Spezialitätenrestaurant etabliert, das Susanne Postek leitet. Wie Rothe berichtet, läuft die Wirtschaft ganz gut, allerdings wirft sie nicht so viel ab, dass sich die Pächterin den Kauf der Immobilie - es geht um eine Millionensumme - leisten könnte. Also suchte die 66-Jährige nach einem Käufer. Und wieso behält sie nicht einfach das charmante Gebäude?

"Ich bin nicht mehr die Jüngste und habe keinen Nachfolger. Zehn Jahre will ich das nicht weitermachen." Außerdem wurde das Geschäft die letzten Jahre immer schwieriger: "Früher haben wir tolle Feste gefeiert, da konnte man noch kreativ sein. Heute wird man von den vielen Vorschriften nur noch geknebelt." Den Verkauf, so Rothe, habe sie sich nicht leicht gemacht: "Das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet. Aber ich habe mir gedacht: Wann, wenn nicht jetzt?"

Dass nun ausgerechnet der Münchner Millionär Tewes den Zuschlag bekam, hat ganz pragmatische, finanzielle Gründe: Er bot einfach am meisten - Rothe: "Es soll bis an mein Lebensende reichen." Es waren auch Heidelberger Investoren mit am Ball, aber deren Angebote waren viel niedriger: "Selbst wenn ein Heidelberger zugeschlagen hätte: Wer garantiert mir, dass es mit dem ,Goldenen Hecht’ so weitergeht wie jetzt?" Mit dem Käufer Tewes ist sie zufrieden: "Ein sehr angenehmer Mensch, der sich persönlich bei den Verhandlungen sehr engagiert hat."

Was meint Gastro-Historien-Experte von Offenberg zu der Entwicklung? "Wenn in den ,Goldenen Hecht’ eine Kaffee-Kette reinkäme, wäre das fatal. Noch hat die heutige Wirtschaft Charakter, sonst wird es zu einem seelenlosen Touristen-Durchschiebe-Ding."