Von Marion Gottlob

Heidelberg. Die Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) kümmern sich um Menschen, die nach einer seelischen Krise Unterstützung brauchen, um wieder stabil und gesund zu werden. Seit 40 Jahren gehört Irmela Häfner-Ehreiser zum Leitungsteam der Werkgemeinschaft – jetzt geht sie in den Ruhestand. Die 64-Jährige gehört auch zu den Wegbereitern einer Psychiatrie der Menschlichkeit in Heidelberg.

Beruflich schaut sie auf ein "gut gelebtes Leben" zurück. Mit dem HWG-Team hat sie ungezählten Menschen mit psychischen Erkrankungen zu einem Leben verholfen, das so "normal" wie möglich sein kann. Dabei gehe es nicht um eine "Heile-Welt-Idylle", in der plötzlich alles gut ist. Im Gegenteil, die "Normalität" möchte erobert werden. Streitigkeiten, Ängste, Rückfälle und vieles mehr gehören dazu – wie vielleicht zu jedem normalen Leben auch.

Häfner-Ehreiser ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und hat in Waiblingen die Schule besucht. Sie mochte Mathematik und Physik genauso wie Deutsch, Musik und Kunst: "Ich hatte gute Lehrer, ich habe mich in der Schule gut aufgehoben gefühlt." Nach dem Abitur war sie mit zwei Freundinnen per günstigem Interrail-Zugticket vier Wochen in ganz Europa unterwegs, in London, Paris, Südfrankreich, Madrid, Lissabon und Florenz.

Nach dieser großen Reise arbeitete Irmela Häfner anderthalb Jahre als angelernte Erzieherin in der Anstalt Stetten und betreute eine Wohngruppe von körperlich und geistig behinderten Mädchen und Frauen. Im Team wagte sie Experimente und machte mit den behinderten Menschen Ausflüge, zum Beispiel in ein Café. Damals galt das als innovativ und richtig frech. Sie erklärt: "Wir haben ausprobiert, wie viele Außen-Kontakte die behinderten Menschen ertragen, auch wenn sie vielleicht nervös werden oder Ängste verspüren – und was die Umwelt verkraften kann. Damals erwachte mein Interesse an der Idee der Dezentralität für Menschen mit Behinderungen."

Die Dezentralität wurde zu ihrem beruflichen Lebensthema. Sie studierte in Heidelberg Pädagogik, Psychologie und Soziologie mit dem Magisterabschluss. Noch während des Studiums besuchte sie das italienische Triest – im Zusammenhang mit Franco Basaglias Psychiatriereform-, wo die psychisch Kranken aus den Anstalten unter dem Motto "Freiheit heilt" entlassen wurden. Aber es fehlten Strukturen, die den Betroffenen in dieser ungewohnten Freiheit Halt geben konnten. Häfner-Ehreiser erinnert sich: "Ich habe dort Betroffene in den Straßen gesehen, die hilflos waren."

Bei einem Praktikum bei der neuen HWG erlebte sie die ersten Versuche, psychisch kranke Menschen von dem sogenannten Drehtür-Effekt zu befreien – was bedeutet, dass sie wie bei einer Drehtür ständig erneut in die stationäre Psychiatrie eingewiesen werden müssen. Die HWG wollte den Betroffenen einen Übergang bieten, damit sie sich an normale Aufgaben des Alltags gewöhnen können. Häfner-Ehreiser traf auf ein engagiertes Team. Bei einem weiteren Praktikum im italienischen Centro Igiene Mental in Perugia arbeitete sie ähnlich. Häfner-Ehreiser begleitete einen Jugendlichen, den sie regelmäßig in Bars und Spielhallen suchen musste. "Wir haben alternative Strukturen mit Tischtennis, Volleyball und Musik aufgebaut. Das wurde zumindest teilweise angenommen."

Obwohl sie unter anderem ein Angebot der Universität erhielt, entschied sie sich nach dem Studium für die HWG: "Ich wollte in der Praxis arbeiten und hatte das Gefühl, mich hier optimal entwickeln zu können." Ihr Team betreute in einem Haus in Rohrbach zwei Gruppen mit 14 Bewohnern. Sie erinnert sich: "Es war schwierig. Einige Bewohner hatten vor den anderen Klienten Angst, einige setzten ohne Abstimmung die Medikamente ab oder verweigerten eine Behandlung. Es kam zu schweren Konflikten und Krisen."

Aber aus den Krisen wuchsen neue Strukturen und Ideen für den Alltag: Hausversammlung, regelmäßige Gruppen- und Einzeltreffen für die Bewohner mit den Therapeuten. Daneben entwickelte sich zwischen Universitätsklinik und HWG eine Zusammenarbeit, um akute Krisen zu bewältigen. Häfner-Ehreiser sagt: "All diese Neuerungen gaben den Klienten Stabilität und Schutz."

So beispielsweise einem 19 Jahre alten Jugendlichen, der unter einer Zwangserkrankung mit einer Depression litt. In seiner Familie erfuhr er nur Kontrolle und manchmal auch Gewalt. In der HWG fand er in der Gemeinschaft eine neue Wertschätzung. Nach einiger Zeit konnte er ein Studium absolvieren und eine eigene Familie gründen.

Häfner-Ehreiser war auch Mitautorin eines ersten Konzept-Papiers für die HWG. Sie machte Fortbildungen unter anderem bei Fritz Simon und Gunthard Weber in Familientherapie, im Psychodrama und Gestalttherapie. 1991 wurde sie in das neue Leitungsteam der HWG berufen. Da es – gerade in Heidelberg – schwierig war, für psychisch kranke Klienten Wohnungen zu finden, entstand die Idee, dass die HWG Wohnungen und Häuser erwerben sollte. "Wir haben Wohnraum in verschiedenen Stadtteilen erworben – Wohnungen und Häuser mit hellen Räumen und einer freundlichen Grundausstattung." So konnte die HWG ihr Konzept umsetzen, Betroffene in Vierer-WGs unterzubringen, dezentral und ohne Getto-Bildung. Häfner-Ehreiser: "Wir haben beobachtet, dass die Klienten in dieser freundlichen und stabilen Umgebung oft Freundschaften zu ihren Mitbewohnern entwickeln."

Für die Klienten entstanden nach und nach Trainingsgruppen für Themen wie Musik, Haushalt, Garten, Bewegung oder auch Computer. Die Klienten übten Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und ein Gefühl für Verantwortung. "Sie erleben Selbstbewusstsein und Freude", sagt Häfner-Ehreiser. All das kann auf den (Wieder-) Einstieg in das Berufsleben vorbereiten. Die Fachfrau wirbt um Vertrauen: "Wir brauchen Angebote, die von den Betroffenen nicht aufgrund ihrer Krankheit sofort zurückgewiesen werden." Häfner-Ehreiser erinnert sich in diesem Zusammenhang auch an eine 37 Jahre alte Frau, die ihr Kind bei der Geburt verloren hatte. Kurz darauf beging der Partner Selbstmord. Sie erkrankte an einer schweren Psychose und Depression. In einer HWG-Wohngemeinschaft fand sie Zuflucht. Sie entdeckte ihr Talent zum Kochen und bereitete für die Hausversammlungen Mahlzeiten zu. "Das tat ihr gut", so Häfner-Ehreiser. Nach einiger Zeit konnte die Klientin wieder in das normale Arbeitsleben zurückkehren.

Häfner-Ehreiser wird im Übergang noch einige Aufgaben übernehmen und weiter als Supervisorin tätig sein. Sie sagt mit einem Augenzwinkern: "Ich übe, Rentnerin zu sein. Noch ist es fremd, aber ich bin sehr motiviert." Die verheiratete Mutter von drei Kindern wird nun auch mehr Zeit für ihre Hobbys haben: Musik, Literatur und die Liebe zur Natur. So wird sie weiterhin in zwei Chören mitsingen. Außerdem wird sie sich auf einem Bauernhof engagieren. Sie lächelt: "Es ist wie früher: Mich interessiert nicht nur die Theorie, sondern das Praktische." Was bedeutet, dass sie in Zukunft viel an der frischen Luft sein wird, um beim Pflanzen, Unkraut-Jäten und Ernten dabei zu sein. "Das mache ich wirklich gerne."