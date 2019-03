Heidelberg. (pol/mare) Aufregung am Bismarckplatz: Am Mittwoch war die Heidelberger Feuerwehr im Einsatz, da an mehreren Stellen vor einem Kaufhaus ein weißes Pulver gefunden wurde. Wie die Feuerwehr mitteilt, handelte es sich aber nur um Waschpulver.

Der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr sicherte den Bereich zunächst ab und nahm dann eine Probe des Pulvers. Ein Schnelltest gab dann Entwarnung. Nach einer halben Stunde war der Einsatz zu Ende.

Die Feuerwache wurde vorsorglich durch die Abteilungen Rohrbach und Kirchheim besetzt. Die ebenfalls alarmierte Fachgruppe Messen musste nicht ausrücken.