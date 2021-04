Von Jonas Labrenz

Der 28-Jährige, der zwei Touristen nach ihrem Treffen mit einer Prostituierten um ihre Geldbeutel und Handys erleichterte, ist am Donnerstag wegen räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte hatte die Männer derart eingeschüchtert, dass einer von ihnen aus dem Hotelzimmer aufs Dach floh, der andere ins Badezimmer, wo er sich einschloss. Die im Vergleich zu anderen Urteilen der Kammer des Landgerichts "sehr maßvolle Strafe", so der Vorsitzende Richter Markus Krumme, verdankte der Angeklagte der Einschätzung des Gerichts, dass es sich um einen minder schweren Fall handelte und er einen Täter-Opfer-Ausgleich geleistet habe.

Die Touristen hatten im August 2020 nach einer durchzechten Nacht "aus Erlebnishunger gepaart mit Bierseligkeit" die Idee, sich mit einer Prostituierten in einem Heidelberger Hotel zu treffen, so Richter Krumme. Ursprünglich waren sie zu viert, einer sprang schnell ab – "man kann ihn dazu nur beglückwünschen" –, der Dritte ging zuerst zu der Prostituierten. Die beiden späteren Opfer tranken mit dem 28-Jährigen, der in einer offenen Beziehung mit der Prostituierten lebte und, so Krumme, dabei war, mit ihr einen Escort-Service aufzubauen. In einer nahen Shisha-Bar warteten die Männer, bis ihr Freund fertig war. "Man unterhielt sich, trank noch etwas", rekapitulierte Krumme. Die Stimmung sei gut gewesen.

Die Stimmung kühlte merklich ab, als sie ins Hotel zurückkehrten und der Freund der beiden zu wenig Geld dabei hatte. Er sollte warten, während der Angeklagte die beiden anderen nach oben brachte, lief stattdessen aber zur Bushaltestelle, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Als der Angeklagte ihn nicht erreichen konnte, erklärten die beiden Touristen, sie würden ihm das restliche Geld geben.

"Frostige Stimmung", so Krumme, herrschte dann, als der Angeklagte wieder ins Hotelzimmer kam, nachdem die beiden Touristen fertig waren. Während er gewartet hatte, hatte ihm die Prostituierte geschrieben, die Freier seien "mega komisch". Dazu kam der Ärger mit dem ersten Freier, der nicht die volle Rechnung beglichen hatte. Der Angeklagte hatte zu diesem Zeitpunkt rund ein Promille Alkohol im Blut – und er hatte dreimal Kokain genommen.

Der 28-Jährige schickte seine Freundin raus und machte mit ihr ab, dass sie später von draußen an die Tür klopft, um vorzutäuschen, er hätte noch tatkräftige Unterstützung im Flur. Er entschied sich, die Freier einzuschüchtern, "um ihnen Angst einzujagen und seine Überlegenheit zu demonstrieren", so Krumme. Der Angeklagte erlaubte den beiden Männern, ihre Unterhosen anzuziehen und befahl ihnen, sich aufs Bett zu setzen. Er wolle jetzt die 50 Euro, die ihm der Freund der Männer noch schulde. Dann bekam er eine Nachricht seiner Freundin, die beiden hätten ihr "weh getan". "Spätestens jetzt entschloss er sich, den beiden einen Denkzettel zu verpassen."

Der Angeklagte griff sich eine Wasserflasche, die er in seine Hand schlug und teilweise über den Kopf hielt, als wolle er damit schlagen. Er ließ durchblicken, dass er jetzt mehr Geld wolle. Aus Angst, er könne ihnen etwas tun, übergaben die Männer ihre Geldbörsen und Handys. Der Angeklagte entnahm das Geld, mindestens 350 Euro, und die EC-Karten. Von einem der Freier forderte er den Pin. Als der sich darüber klar wurde, dass womöglich sein Konto geräumt wird, "packte ihn die Wut der Verzweiflung", so Krumme. Der Mann stürzte sich auf den Angeklagten, der ihn aber mit der Wasserflasche am Kopf traf. Die Männer flüchteten dann ins Bad und aufs Dach, aus Angst, im Flur würden Freunde des Angeklagten lauern. Der versuchte noch kurz, die Klotür zu öffnen, schnappte sich dann aber die Wertsachen und nahm selbst Reißaus.

Letztendlich handelte es sich nach Ansicht der Kammer um einen minder schweren Fall. Der "Regelfall" der räuberischen Erpressung ist ein geplanter bewaffneter Banküberfall. Zudem leistete der Angeklagte einen Täter-Opfer-Ausgleich: Er entschuldigte sich und zahlte den beiden Männern freiwillig je 2000 Euro. Die hätten die Entschuldigung und das Geld angenommen, so Krumme. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 20.00 Uhr

Was geschah in der berauschten Nacht?

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der eine flüchtete aufs Dach, der andere schloss sich ins Badezimmer ein und rief die Polizei: Zwei Touristen haben sich im August 2020 nach einer durchzechten Nacht mit einer Prostituierten in einem Heidelberger Hotel getroffen und eine unliebsame Begegnung mit einem 28-Jährigen gemacht. Dieser muss sich seit Mittwoch vor dem Heidelberger Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten – er soll den beiden Touristen gedroht und ihnen Portemonnaies und Handys abgenommen haben.

"Wir haben uns hervorragend verstanden", sagte der Angeklagte über die beiden Touristen. Kennengelernt hat er sie in einem Hotel, in das sich seine "Bekannte" eingemietet hatte, um einen Freund der zwei Heidelberg-Besucher zu empfangen. Mit ihr hatte er im April und Mai vergangenen Jahres ein paar Dates, dann habe man sich aber hauptsächlich über Marketingideen ausgetauscht. "Ganz unabhängig davon hatten wir eine sexuelle Beziehung." Und der Angeklagte erklärte: "Wir haben uns den Spaß erlaubt, dass sie für Geld Sex hatte mit anderen Personen." Der Vorsitzende Richter Markus Krumme präzisierte: "Prostitution würde man landläufig sagen."

Am besagten Tag sei der Angeklagte mit der Frau in der Altstadt unterwegs gewesen: "Wir waren auf Drogen – beide Parteien – sie und ich". Dann sei sie "gebucht" worden und man sei zum Hotel gefahren. Nachdem einer der drei Touristen mit ihr nach oben gegangen war, gingen sie zu dritt in eine Shisha-Bar. Später hätten die beiden seine "Bekannte" ebenfalls "besuchen" wollen. "Das war ok für mich." Als die vereinbarte Zeit abgelaufen war, kam der Angeklagte ins Hotelzimmer zu den beiden Touristen. "Da war die Stimmung schon komisch, sehr ruhig", erklärte er. Er habe eine SMS seiner "Bekannten" bekommen, die gleich das Zimmer verlassen hatte. Darin soll gestanden haben, die beiden hätten ihr wehgetan. "Dann habe ich die Blutspuren gesehen", so der Angeklagte.

Er habe die Männer konfrontiert. "Da ist die Stimmung komplett eskaliert." Man sei immer lauter geworden. "Aus einer Maus wurde auf einmal ein Elefant." Schließlich habe ihn einer der Touristen auf den Tisch geknallt und auf den Boden gezerrt. Mit einer Wasserflasche aus Glas habe er aber zuschlagen und die beiden von ihm abbringen können. Weil er dann vorgetäuscht habe, es seien noch Freunde von ihm da und gerufen habe "kommt rein", seien die Touristen geflüchtet und er habe "im Schock" alles auf dem Boden eingesammelt: Kopfhörer, Handys, Geldbörsen. Darunter auch die der Touristen. "Es ist mir erst im Auto bewusst geworden, dass auch Zeug von denen dabei ist", erklärte er.

Die Touristen schilderten den Abend ganz anders: Zwar habe man sich in der Shisha-Bar gut verstanden, doch die Aggression im Hotelzimmer sei von dem Angeklagten ausgegangen. "Als wir fertig waren, kam er rein und sagte, wir hätten ihr wehgetan." Jetzt müsse mehr Geld rausspringen. Als er bedrohlich mit der Glasflasche hantierte, hätten sie ihm Geldbörsen und Handys gegeben. Der Angeklagte habe alles Geld – mehrere hundert Euro – herausgeholt und gesagt, das reiche nicht als Schmerzensgeld. "Ich dachte, das geht nicht gut aus", sagte einer der Touristen.

Beide hätten den Angeklagten schließlich zu Boden gebracht, aber nicht überwältigen können. Stattdessen habe man die Flucht ergriffen – aber nicht durch die Tür, weil man dort Freunde des Angeklagten erwartet habe. Einer sei also aus dem Fenster aufs Dach, wo er mit Ziegeln geworfen und um Hilfe gerufen hat. Der andere hatte sich eines der Handys geschnappt und war ins Badezimmer geflüchtet, um von dort die Polizei zu rufen. Der Angeklagte habe gegen die Tür geschlagen und daran gerüttelt, sei aber dann ebenfalls geflohen.

Es sind zwei weitere Prozesstage angesetzt, an denen noch weitere Zeugen gehört werden.