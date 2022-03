Flüchtlinge, die vor dem Konflikt in der Ukraine fliehen, gehen mit ihrem Gepäck eine Straße entlang. Foto: dpa

Von Denis Schnur

Heidelberg. Zehn Tage ist es her, dass die Stadt Heidelberg dazu aufrief, Hilfsangebote für ukrainische Geflüchtete an ihren Flüchtlingsbeauftragten zu schicken. Seitdem steht das Telefon von Thomas Wellenreuther (51) nicht mehr still, rund 200 E-Mails erreichen ihn jeden Tag im Amt für Soziales. Was dringend benötigt wird und warum nicht jedes Angebot hilfreich ist, erklärt er im RNZ-Interview.

Herr Wellenreuther, die schrecklichen Bilder aus der Ukraine gehen vielen Menschen sehr nahe. Wie kann man aktuell am besten helfen?

Thomas Wellenreuther. Foto: privat

Wenn es um Hilfe vor Ort in der Ukraine oder an der Grenze zu Polen geht, sind Geldspenden am sinnvollsten. Damit können die Hilfsorganisationen passgenau die Dinge beschaffen, die auch benötigt werden. Auf der Homepage der Stadt Heidelberg haben wir Organisationen gelistet, die Spendengelder für Hilfsmaßnahmen vor Ort benötigen.

Bisher sind noch relativ wenige Ukrainerinnen und Ukrainer in Heidelberg angekommen. Das wird sich ändern und dann wird auch hier Hilfe nötig sein. Was kann man tun?

Hier in der Stadt helfen am ehesten konkrete und langfristige Unterkunftsangebote. Nicht nur für ein paar Tage oder ein, zwei Wochen, sondern für die nächsten Monate.

Wer noch ein altes Kinderzimmer hat, das leer steht, kann sich melden?

Im Moment eher nicht. Hilfreicher sind abgeschlossene Wohneinheiten mit Kochgelegenheit und Sanitäreinheit, die ein wenig Privatsphäre ermöglichen, da die Unterkunft voraussichtlich eher längerfristig benötigt wird.

Müsste man die Wohnung kostenfrei zur Verfügung stellen?

Das kann man natürlich gerne. Die Wohneinheiten können aber natürlich auch von der Stadt angemietet werden.

Wie viele Menschen haben sich bislang mit Wohnungsangeboten gemeldet?

Sehr viele, allerdings überwiegend Zimmerangebote. Davon haben wir bestimmt schon über 100 bekommen. Dazu kommen Angebote für größere Objekte, wo wir gerade abklären, ob wir diese anmieten können. Wir brauchen weitere Reserven und würden uns daher über weitere Wohnungsangebote freuen.

Wie viele der Angebote kann man tatsächlich nutzen?

Da müssen wir natürlich erstmal sichten. Häufig sind es einzelne Zimmer. Manchmal stellt sich auch heraus, dass die Wohnung nicht in Heidelberg liegt. Da die Unterbringung eine Kreisangelegenheit ist, können wir diese nicht nutzen. Menschen aus dem Rhein-Neckar-Kreis müssten sich also an das dortige Landratsamt wenden.

Haben Sie schon eine Wohnung vermittelt?

Damit haben wir begonnen. Aktuell suchen wir für drei Familien, die nicht länger bei ihren Gastfamilien bleiben können, eine Wohnung. Für Menschen ohne Freunde und Verwandte in der Stadt sind die Landeserstaufnahmestellen – etwa in Patrick-Henry-Village – die erste Anlaufstelle. Von dort werden sie allerdings bald an die Stadt- und Landkreise verteilt. Und dafür brauchen wir Unterkünfte.

Die müssen dann auch eingerichtet werden. Brauchen Sie Sachspenden?

Erstmal nicht. Auch die Hilfsorganisationen bitten mittlerweile, private Sachspenden zurückzustellen und auf entsprechende Aufrufe zu warten. Die Möblierung der Unterkünfte organisieren wir als Stadt zentral. Das geht schneller, als wenn wir jetzt da ein Bett abholen und dort einen Schrank. Wir haben auch schon Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose. Dafür haben wir entsprechende Vorräte, auf die wir zurückgreifen.

Bei Ihnen laufen derzeit alle Hilfsangebote zusammen. Wie viele Mails bekommen Sie täglich?

Ich kann sie nicht mehr zählen und bin auch nicht mehr in der Lage, das alleine abzuarbeiten. Täglich sind es bestimmt um die 200 Mails – und ebenso viele Anrufe. Das freut uns, aber das führt auch dazu, dass wir nicht immer sofort antworten können. Da bitte ich um Verständnis.

Was bieten die Menschen außer Zimmern und Möbeln an?

Sprachunterstützung wird häufig angeboten – und auch nachgefragt. Hier haben wir schon viel an das Ankunftszentrum vermittelt. Aktuell dürfte der Bedarf erst einmal gedeckt sein.

Gab es auch ungewöhnliche Angebote?

Besonders nett fand ich die Rückmeldung von jemandem, der gesagt hat, dass er nicht direkt helfen kann und finanziell selbst nicht auf Rosen gebettet ist. Aber er wollte einfach mal anbieten, jemanden zum Mittagessen einzuladen.

Sind die Heidelberger eigentlich besonders hilfsbereit?

Absolut! Da kann man auch stolz sein auf diese Stadt. Das haben wir ja schon in der Flüchtlingskrise 2015 erfahren. Dafür wollen uns auch einfach mal bedanken!

Info: Die Stadt informiert online unter www.heidelberg-fluechtlinge.de, wie man helfen kann. Wer Wohnraum anbieten kann, meldet sich unter Telefon 06221 / 58.37610 oder per E-Mail an fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de.