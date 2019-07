Von Timo Teufert

Heidelberg. Acht Millionen Euro muss die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in den maroden Betriebshof an der Bergheimer Straße in den nächsten Jahren investieren, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Teilweise arbeitet man schon heute mit Ausnahmegenehmigungen, um in den alten Gemäuern überhaupt noch Bahnen reparieren zu können.

Wenn beim Bürgerentscheid am 21. Juli eine Mehrheit gegen die Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf zusammenkommt, werden die Bahnen wohl noch länger im heutigen Depot abgestellt werden müssen. Welche Auswirkungen das schon heute auf die Arbeitnehmer hat, erklären der RNV-Betriebsratsvorsitzende Stephan Fuhrmann und der Leiter des Bereichs Infrastruktur, Gunnar Straßburger, bei einem Besuch im Betriebshof.

Betriebsratsvorsitzender Stephan Fuhrmann (l.) und Gunnar Straßburger, Leiter Infrastruktur von der RNV, zeigen vor Ort die Schwierigkeiten für den Betrieb. Foto: Rothe

"Im Dezember, beim Gemeinderatsbeschluss, haben sich alle Mitarbeiter gefreut, dass jetzt endlich was passiert", berichtet Fuhrmann. Denn die Beschäftigten bräuchten dringend den neuen Betriebshof. So sind die Arbeitsplätze in der Werkstatt nicht mehr zeitgemäß: Die Arbeitsstände, an denen die Straßenbahnen gewartet werden, sind zu kurz.

Deshalb müssen die Fahrzeuge während der Wartung bewegt werden. Auch die Arbeitsgruben, von denen aus beispielsweise die Achsen und Drehgestelle kontrolliert werden, entsprechen nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. "Unsere Mitarbeiter müssen über Kopf und geduckt arbeiten. Das erfüllt nicht mehr die ergonomischen Anforderungen an einen Arbeitsplatz", sagt Straßburger.

Zumal Sichtkontrollen, die bis vor einem Jahr in den Gruben der benachbarten Abstellhalle vorgenommen wurden, dort nicht mehr gemacht werden können. Aus statischen Gründen und wegen Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes mussten die Gruben dort zugeschüttet oder abgedeckt werden. "Einfache Überprüfungen müssen jetzt in der ohnehin zu knapp dimensionierten Werkstatt durchgeführt werden", berichtet Straßburger.

Das führt zu enormem Rangieraufwand - genauso wie das allabendliche Abstellen der Bahnen auf den Spuren, die nicht im Ring über das Gelände führen. Einige Spuren können auch nur noch mit Ausnahmegenehmigung betrieben werden, weil gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstände und Quetschmaße nicht mehr eingehalten werden können. "So mussten wir auch alle Tore wegen der Quetschgefahr ausbauen", sagt Straßburger.

Erschwert wird das Arbeiten im Betriebshof auch dadurch, dass teilweise Bereiche gesperrt werden müssen: "In der Waschhalle hatte sich der Gleisabstand verändert", berichtet Straßburger. Als daraufhin das Gleis gesperrt werden musste, wurden die Straßenbahnen von Hand mit Sand befüllt - ein enormer Aufwand. Den Sand brauchen die Bahnen, um bei Gefahrenbremsungen den Bremswiderstand zu verstärken.

Zu den maroden Gebäuden auf dem Areal gehört auch die Waschhalle, wo Bahnen mit Sand befüllt und gewaschen werden. Foto: Rothe

In der Waschhalle mussten zudem mehrere Kellerräume gesperrt werden, weil das Streusalz aus dem Winter den Beton und die Eisenbewehrung angegriffen hatte. Daneben müssen auch dringend die Gleisharfe - hintereinander gebaute Weichen, über die die Bahnen vom Einfahrtsgleis auf die einzelnen Spuren in der Abstellhalle und der Werkstatt verteilt werden - sowie die Fahrleitungen ausgetauscht werden.

Erneuert werden müssen auch das Dachtragwerk und die Stromversorgung, das sogenannte Unterwerk. Insgesamt veranschlagt die RNV dafür acht Millionen Euro. "Es wird hier Geld verpulvert, weil keine Entscheidung getroffen wird", ärgert sich Fuhrmann. Schließlich werde mit dem Geld nur noch der Bestand erhalten: "Wir haben hier weniger Kapazitäten als am Ochsenkopf", so Fuhrmann.

"Die Mitarbeiter arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen. Wir sind schon jetzt am absoluten Kapazitätslimit. Das kann so nicht weitergehen", meint auch Straßburger. Nur durch den großen Idealismus seiner Kollegen könne man die Situation überhaupt noch meistern, sagt der Betriebsratsvorsitzende.

"Mich ärgert: Alle wollen ein tolles Angebot und die Umwelt schützen. Aber dann muss man auch etwas für das Nahverkehrsunternehmen tun. Die ewige Diskussion hilft uns nicht weiter", wird Fuhrmann deutlich.

