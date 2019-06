Von Katharina Kausche

Heidelberg. Eine Schildkröte aus Pappmaché baumelt von der Decke der Bibliothek, daneben Kugelfische und ein großes Fischernetz: Im Deutsch-Amerikanischen-Institut (DAI) stand am Samstag alles im Zeichen der Meere. Am "World Oceans Day" lud das Institut zu einem Aktionstag ein. Neben Mitmachstationen und Experimenten hatte man sich prominente und wissenschaftliche Unterstützung nach Heidelberg geholt. KiKa-Moderator Juri Tetzlaff und Meeresbiologin Dr. Annette Scheffer hatten für die jungen und alten Besucher zahlreiche Informationen rund ums Thema Meer mitgebracht.

Der "World Oceans Day" wird jedes Jahr am 8. Juni gefeiert. Im DAI fand er nun zum ersten Mal statt. Vanessa Wagner vom Presseteam des Hauses findet es wichtig, dass das Institut seine Ressourcen nutzt um ein "kostenloses, buntes Programm für Jung und Alt" zu ermöglichen. "Wir wollen den Kindern möglichst früh das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz mitgeben", sagte sie. Auf drei Etagen verteilten sich die Mitmach- und Experiment-Stationen. In der Bibliothek konnten Kinder Jutebeutel bemalen und mit dem "World Oceans Day"-Logo bedrucken, in der Schreibwerkstatt eigene Postkarten gestalten und an einem Becherglas und Luftballon sehen, wie Fische atmen.

Im Großen Saal hatte das DAI ein Programm mit Juri Tetzlaff und Dr. Annette Scheffer zusammengestellt. Bei einem Meeres-Quiz konnten die Kinder ihr Wissen testen und aus erster Hand mehr über das Meer und seine Bewohner erfahren. Meeresbiologin Scheffer hatte nicht nur Fotos und Videos von ihren Reisen mitgebracht, sondern auch Tonaufnahmen von Walgesängen. "Eine der wichtigsten Sachen für mich ist, mein Wissen weiterzugeben", sagte Scheffer, "und das vor allem an Kinder, um sie für Plastikvermüllung, Überfischung und Klimawandel zu sensibilisieren." Das kam bei den Kindern gut an. In der Schule habe sie nur wenig über Plastikmüll gelernt, sagte Noemi Chlup. Die Zwölfjährige habe am "World Oceans Day" schon "einiges gesehen und sicher auch dazugelernt".

Im Untergeschoss konnten Besucher im Mitmachraum selbst einen Wasserfilter basteln. Am Tisch nebenan machte sich Felix Scholten auf die Suche nach Mikroplastik in Kosmetikprodukten. Lange dauerte es nicht, bis er fündig wurde. "Ich kann es fast gar nicht erkennen, aber die haben eine komische Form und glitzern", sagte er. Von den Problemen mit Mikroplastik habe er zwar öfter was gehört, aber sie nicht nachvollziehen können. "Jetzt kann ich mir eher was darunter vorstellen und was Fische durchleben müssen, wenn sie die Rückstände essen", sagte der Neunjährige. Auch seine Schwester Johanna interessiert das Thema Mikroplastik. "Es ist einfach gerade sehr aktuell und total interessant, das Mikroplastik mal zu sehen und nicht nur davon zu hören."

Der "World Oceans Day" im DAI war nicht nur was für Kinder und Familien. Gertraud Miller, 65 Jahre, und Elke Kaiser, 75 Jahre alt, freuten sich über die Idee des Instituts. "Klimawandel, Umwelt und Plastikmüll im Meer sind brandaktuelle Themen, und man muss den Leuten die Gefahren klarmachen", sagte Kaiser. "Es ist so wichtig, auch schon Kindern bewusst zu machen, was Plastik anrichtet." Sie hätten es selber erst vor ein paar Wochen in Indien gesehen. "Das war schrecklich. Der ganze Strand und das Wasser war voller Plastikmüll", sagte Miller. Aktionen wie der "World Oceans Day" im DAI seien deshalb sehr wichtig.