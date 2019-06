Von Micha Hörnle

Heidelberg. "Die Kerwe ist die schönste Jahreszeit", sagt man in Handschuhsheim. Und tatsächlich ist das dreitägige Fest wohl die Aushänge-Kerwe Heidelbergs. Was in anderen Stadtteilen oft schwächelt, funktioniert hier noch erstaunlich gut. Die RNZ erklärt, wieso auch "Nicht-Hendsemer" mal ab Samstag hier vorbeischauen sollten.

> Die Atmosphäre: Die Hendsemer Kerwe lebt vor allem von ihrem stimmigen Ambiente - ohne Tiefburg wäre alles nur halb so schön. Denn erstens gibt es in der Region nicht so viele Wasserburgen - auch wenn der Graben, den einst der Mühlbach speiste, schon seit Jahrhunderten trocken ist. Und zweitens ist die ab 1300 entstandene Tiefburg auch nicht so oft für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Einst wohnten hier die Herren von Handschuhsheim, doch als diese um 1600 ausgestorben waren, kauften 1624 die Herren von Helmstatt das Anwesen, das über drei Jahrhunderte in deren Besitz blieb. Diese Epoche endete erst 1950, als der letzte Helmstätter, Bleickard, die Burg an die Stadt verkaufte, die deren Verwaltung an den Stadtteilverein weiterreichte. Seinem Vater Raban ist es zu verdanken, dass man heute überhaupt noch etwas von der Ruine sieht, die Anfang des 20. Jahrhunderts sogar abgerissen werden sollte. Er setzte auch das Wohnhaus instand, in dessen mittelalterlichem Kellergewölbe bei der Kerwe deren Kultgetränk, die Erdbeer-Margarita, gereicht wird. Die ist so populär, dass es abends meist lange Schlangen auf der Treppe gibt. Der Burghof ist ungemein stimmungsvoll, so mit frisch gezapftem Bier und allerhand Gegrilltem, das die Handschuhsheimer Vereine verkaufen. So richtig nett war es, als es noch Livemusik gab, heute sorgen DJs für Stimmung.

> Ein Fest der Bürger: Die Kerwe wird wie überall vom Stadtteilverein getragen, aber zum Glück nicht nur an die Schausteller "outgesourced". Denn das Herz der drei tollen Tage sind die Vereine des Stadtteils - und damit die Bürger selbst. Die schenken nicht nur in der Tiefburg, sondern auch im "Schlösselhof", also am Carl-Rottmann-Saal, im alten Rathaus, in der Dossenheimer Landstraße, aber auch in den Straußwirtschaften aus. Weil die Kerwe neben dem "Hauptquartier" Tiefburg doch eher dezentral ist, ist auch oft reger Betrieb im ganzen Ortskern - tote Hose gibt es nicht.

> Die Straußwirtschaften: Es gibt zwei davon, am bekanntesten ist die der Rugby-Freunde in der Bäumengasse an der Tiefburg. Hier treffen sich vor allem die eingeborenen Handschuhsheimer, aber auch "Reingeplackte" lassen sich von der Stimmung anstecken. Und hier gibt es auch die Livemusik, die schon zu einer Kerwe von diesen Dimensionen gehört.

> Die Nostalgie: Bei zwei Fahrgeschäften ist die Zeit stehen geblieben: dem Karussell ("Reitschul’") - sogar mit Jahrmarktorgel - und der Schiffschaukel. Es gibt gerade unter den auswärtigen Gästen etliche, die vor allem wegen dieser historischen Attraktionen kommen.

> Der Montag: Ja, diese Kerwe geht wirklich drei (oder vielmehr zweieinhalb) Tage. An jedem ist etwas los, aber am stimmungsvollsten ist der Montagabend in der Tiefburg - der Geheimtipp und Treffpunkt der Ur-Hendsemer.