Heidelberg. (jola) Die Stadt übertreibe es mit den Pollern, meint RNZ-Leserin Roswitha Haaf. An der Ecke Helmholtz-/Uferstraße in Neuenheim an der Neckarwiese stehe ein Poller so dicht an der Kreuzung, dass er schon oft umgefahren worden sei: "Mir tun die Leute leid", sagt Haaf. Bestimmt schon zehn Mal sei das passiert. Und der Poller stehe dort erst seit letztem Jahr. "Was das Ding schon Geld gekostet hat" – für die Stadt und die Autofahrer.

Die Poller dort seien notwendig und verhinderten unerlaubtes Gehwegparken, erklärt eine Stadtsprecherin: "Aus diesem Grund ist ein Verzicht oder ein Versetzen nicht möglich." Allerdings setze die Stadt mittlerweile vermehrt auf Pfosten mit "Sollbruchstelle", sogenannte Flexpoller. Das Fundament bleibe dann unversehrt, mit wenig Aufwand und Kosten könne der obere Teil ersetzt werden.

Diese Flexpoller sollen jetzt an der Uferstraße eingesetzt werden, weil auch die Stadt vermehrt dort Schäden feststellt.