Ungewöhnliches Projekt der KFG-Schüler: Mehr als 100 Jugendliche demonstrierten in der vergangenen Woche in der Innenstadt für die Vielfalt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (utz) Mit Gitarren, bunten Fahnen und Plakaten demonstrierten über 100 Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums (KFG) am Freitag für mehr Toleranz und Individualität. Die Demonstranten liefen von der Schwanenteichanlage zum Universitätsplatz. Das einmalige Projekt wurde von der Schülerschaft und der Arbeitsgemeinschaft "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" organisiert und sollte zeigen, dass auch junge Menschen als Vorbild fungieren können.

"Es ist sinnvoller, sich für Vielfalt einzusetzen, als ständig gegen Rassisten zu wettern. Sagt Euch doch öfter mal, was Ihr aneinander gut findet", ermutigte Elias Rolf seine Zuhörer. Der Zwölftklässler möchte zum Nachdenken anregen und gerade jüngere Schüler motivieren, sich zu zeigen, wie sie sind - sei es mit dem persönlichen Kleidungsstil oder der eigenen sexuellen Orientierung. "Wir bleiben nicht länger still und schauen zu. Diskriminierung findet alltäglich statt", erklärte Elias: "Aber wir sagen Ja zu Dir, wie Du bist."

So sehen das auch die Schülersprecher Timon Reimers und Felix Uhlemann. "Hier kann man etwas sehen, was uns alle verbindet. Mit der Demo werden klassische Rollenmodelle aufgehoben", sagte Felix, dessen persönlicher Anreiz es ist, zu zeigen, wie viel Vielfalt in der Gesellschaft vorhanden ist. "Wir wollen den Leuten beweisen, dass wir nicht immer gegen etwas sein müssen, um etwas zu bewirken. Unser Motto ist: Etwas ist gut, und nicht: Etwas ist schlecht", erklärte Timon weiter. Erkennbar wurde dieser bejahende Charakter der Demonstration besonders an dem immer wiederkehrenden Appell: "Redet mit Menschen, die sonst niemanden haben! Benennt Rassismus, wenn Ihr ihn seht!"

Als letzte Rednerin überzeugte Bori Széll aus der elften Klasse. "Mobbing hat viele Gesichter und bedeutet mehr, als die meisten glauben: Ausgrenzung und lebenslange Probleme für die betroffene Person", stellte Bori fest. "Nur weil es vielleicht alle machen, heißt das nicht, dass es in Ordnung ist. Dabeizustehen und nichts zu tun, bedeutet immer, das Leid auch zuzulassen."

Und was ist die persönliche Motivation der Jugendlichen? "Mobbing hat immer Auswirkungen. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Meine Freundin musste früher die Schule wechseln, weil niemand mehr mit ihr geredet hat", erzählte die Schülerin und fügte hinzu: "Mit einem ausländischen Nachnamen ist es auch immer schwerer, eine Wohnung in Heidelberg zu finden." Die Schlussworte ihrer Rede - "Wir sind alle bunt! Zivilcourage lohnt sich!" - fanden begeisterten Applaus bei der Zuhörerschaft.