Heidelberg Warum Heidelberg jetzt drei eigene Wetterstationen hat Drei städtische Wetterstationen sammeln Daten zu Temperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Die Ereignisse sind "sehr kleinräumig". Es liegt in der Luft: Auf dem Dach der Landessternwarte auf dem Königstuhl erfasst der zehn Meter lange Messmast Daten zu Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchte sowie Niederschlag. Foto: Zentrum für Astronomie Von Julia Lauer Heidelberg. Heidelberger Luft: Eine rote Kurve zeigt die Temperatur an, eine blaue die Feuchtigkeit, und eine Windrose gibt Aufschluss über die Windrichtung – von seinem Büro im städtischen Amt für Umweltschutz am Kornmarkt hat Kai Schaupp solche Dinge nun direkt von seinem Schreibtisch aus im Blick. Auf dem Monitor kann er seit kurzem ablesen, was über den Dächern der Stadt geschieht – wie schnell der Wind auf dem Königstuhl weht, wie viel Grad es in der Innenstadt hat, ob Niederschlag über Wieblingen fällt. Drei städtische Wetterstationen sammeln die Daten. Im Sommer wurde die erste von ihnen auf dem Dach der Stadtbücherei in Betrieb genommen, nun folgten zwei weitere: eine auf dem Dach der Landessternwarte auf dem Königstuhl und eine auf dem Gelände des Wieblinger Wasserwerks Rauschen. "In Heidelberg gibt es keine Station des Deutschen Wetterdienstes, wir haben die Sache deshalb selbst in die Hand genommen", erzählt Schaupp. Ein halbes Jahr habe die Suche nach geeigneten Standorten gedauert, berichtet er. Wichtig war, die zehn Meter langen Masten mit ihren Sensoren an Orten zu montieren, wo sie möglichst lange Bestand haben werden. "Von Klima spricht man erst von Zeitreihen ab 30 Jahren. Deshalb will man Kontinuität bei der Messung." Weitere Dinge seien bei der Wahl der Standorte zu beachten gewesen: dass sie möglichst nicht von Bäumen oder Gebäuden verstellt sind, die den Wind abfangen, dass sie nicht zu dicht über Dächern angebracht sind, die Hitze abstrahlen könnten. Hintergrund > Wetterbeobachtung: Der Deutsche Wetterdienst beobachtet das Wetter in ganz Deutschland. Zu diesem Zweck erhebt er an bundesweit 1800 Orten Daten zum Wetter. Dabei wird er von Ehrenamtlichen unterstützt. [+] Lesen Sie mehr > Wetterbeobachtung: Der Deutsche Wetterdienst beobachtet das Wetter in ganz Deutschland. Zu diesem Zweck erhebt er an bundesweit 1800 Orten Daten zum Wetter. Dabei wird er von Ehrenamtlichen unterstützt. > Wetterdienst in Heidelberg: Einst betrieb der Deutsche Wetterdienst auch zwei Klimamessstationen in Heidelberg. Eine befand sich nach Angaben der Stadt auf dem Königstuhl, eine weitere im Neuenheimer Feld. Dort zog sie aufgrund von Baumaßnahmen mehrfach um. 2012 wurde sie abgebaut, weil sich kein geeigneter Standort mehr fand. > Messungen des Wetterdienstes: Auf dem Kurpfalzhof ist der Deutsche Wetterdienst noch immer vertreten. Dort unterhält er jedoch keine Klimamessstation, sondern ermittelt lediglich den Niederschlag. > Stadtklima: Nicht nur die Stadt, auch Forschungseinrichtungen und Firmen sammeln Wetterdaten in Heidelberg, darunter die Abteilung Geographie der Pädagogischen Hochschule und das Institut für Umweltphysik der Uni, außerdem die Kachelmann GmbH. jul

Beides könnte die Messungen verfälschen. Mit der Wahl der drei Standpunkte ist Schaupp nun zufrieden. "Die Messstation in Wieblingen erfüllt sogar die harten Kriterien des Deutschen Wetterdienstes", erzählt er. Dazu gehört, dass die Temperatur beispielsweise zwei Meter über einer Wiese gemessen wird.

Auf dem Königstuhl weht der Wind um 14.10 Uhr auf 565 Metern mit einer Geschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde, er kommt von Südwesten her, die Lufttemperatur beträgt 0,6 Grad minus. Im Zehn-Minuten-Takt werden Daten wie diese nun über Mobilfunk verschickt, sodass Kai Schaupp und seine Kollegen sie jederzeit aktualisiert auf dem Monitor einsehen können.

Zunächst geht es darum, überhaupt Daten zum Heidelberger Klima zu sammeln. Mittelfristig sollen sie jedoch auch einen praktischen Nutzen haben. "Wir hoffen, Starkregen besser prognostizieren zu können, denn er ist als örtlich sehr begrenztes Phänomen nur schwer über Radar zu erfassen. Und wir versprechen uns, Inversionswetterlagen künftig besser zu verstehen." Bei Inversionswetterlagen sind die Temperaturverhältnisse in der Luft umgekehrt ("Inversion"), sodass wärmere über kühleren Luftschichten liegen. Das erschwert, dass Schadstoffe in die Atmosphäre entweichen.

Die drei nun in Betrieb genommenen städtischen Messstationen erfassen die Schadstoffe in der Luft nicht. Das übernimmt die Messstation, die die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg an der Ecke Berliner Straße / Blumenthalstraße in Neuenheim aufgestellt hat. Die Luftqualität sei gut, ermittelt sie am frühen Dienstagnachmittag – auf Grundlage der Werte von Ozon, Feinstaub und Stickstoffdioxid.

Die Daten der drei neuen Messstationen lassen sich aber für Voraussagen dazu nutzen, wie sich Schadstoffe in der Luft verbreiten. Mit ihrer Hilfe könne man also möglicherweise irgendwann Handlungsempfehlungen geben, hofft Schaupp aus der Stadtverwaltung: zum Beispiel zum Hochwasserschutz oder zur Verkehrssteuerung. "Heute ist Inversionswetter, bitte nutzen Sie möglichst das Rad oder den öffentlichen Nahverkehr", könnte so eine Handlungsempfehlung lauten. Noch ist das Zukunftsmusik. "Aber dass sich konkrete Maßnahmen ableiten lassen, war ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Förderung", erläutert Schaupp. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt die Wetterstationen im Rahmen des Sofortprogramms "Saubere Luft".

Die Messungen sollen bald auch öffentlich einsehbar sein. Derzeit beobachtet sie die Stadt gemeinsam mit ihren Projektpartnern von der Abteilung Geografie der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sowie vom Institut für Umweltphysik der Universität. Diese betreiben zusätzlich eigene Messstationen in Heidelberg und der Region. Aber warum braucht es so viele Messstationen?

"Wetterphänomene sind sehr kleinräumig", sagt Alexander Siegmund, Geograf und Professor an der Pädagogischen Hochschule und an der Universität Heidelberg. So könne sich das Klima innerhalb der Stadtviertel, aber auch zwischen den Höhenlagen deutlich unterscheiden. "Es ist interessant, diese Unterschiede zu sehen", meint er.

Als Forscher will er auch wissen, wie es um das Wetter am Übergang zwischen Odenwald und Rheinebene bestellt ist. "Insbesondere der Neckartäler Wind aus dem Hinterland wird über dem Neckar kanalisiert und beschleunigt. Der ist auch als Frischluft interessant, gerade bei dichter Bebauung." Schon jetzt zeigt sich, dass der Wind an den drei städtischen Messstationen oft aus unterschiedlichen Richtungen weht. Siegmund hofft, es bald noch genauer zu wissen.