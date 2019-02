Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Im Kampf gegen Antisemitismus vernetzen sich die Länder und der Bund immer stärker. Bei einem Treffen in der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg kamen am Montag alle Beauftragten gegen Antisemitismus - inzwischen haben acht Bundesländer einen solchen Posten - mit ihrem Amtskollegen von Seite der Bundesregierung, Felix Klein, zusammen.

In Baden-Württemberg wurde der Religionswissenschaftler Michael Blume im März 2018 zum Beauftragten gegen Antisemitismus ernannt. Die grün-schwarze Regierung war damit bundesweit die erste, die einen solchen Posten einrichtete. Blume zeigte sich am Montagabend im Gespräch mit der RNZ hocherfreut über das Treffen in Heidelberg: "Da geht gerade ein Ruck durch die Bundesrepublik, und ich finde es besonders schön, dass wir den auch hier in Heidelberg spüren."

Die Zusammenarbeit soll intensiviert werden: So wollen die Antisemitismus-Beauftragten noch in der ersten Jahreshälfte eine Bund-Länder-Kommission einrichten, in der gemeinsam über Strategien zur Bekämpfung des Antisemitismus beraten wird. Zudem versprach der Bundesbeauftragte Klein die Einrichtung eines bundesweiten Meldesystems für antisemitische Vorfälle, das "Qualität und Verlässlichkeit für die Betroffenen bringen wird".

Klein unterstrich aber auch die Bedeutung der Länder bei diesem Thema: "80 Prozent der Aufgaben liegen im Zuständigkeitsbereich der Länder." Jedoch gebe es viele Projekte, "bei denen wir gemeinsam einfach besser sind". Und so forderte Klein alle Teilnehmer des Treffens auf, auch in ihren Ländern solche Meldestellen einzurichten. Michael Blume stimmte zu: "Wir haben zwar bereits eine Meldestelle für Rassismus und Antisemitismus in Baden-Württemberg. Aber wir wollen diese ausbauen und machen uns zudem für einheitliche Standards in allen Ländern stark."

Für Blume ist klar: "Den Kampf gegen Antisemitismus gewinnen wir nicht von Berlin aus, sondern in Biberach, Karlsruhe, Frankfurt und Kiel." Landes- und Kommunalpolitik habe einen enormen Resonanzboden. "Zieht eine rechtsradikale Partei ins Parlament ein, macht sich das sofort bemerkbar in einer Zunahme der antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung", so Blume. Und obwohl es noch keine ausführlichen Daten gebe, würden sich große Unterschiede zwischen den Bundesländern andeuten. Das legten die Erhebungen der "Mitte"-Studien der Universität Leipzig zu autoritären und rechtsextremen Einstellungen nahe.

Diese Daten zeigten auch, dass die Bildungsarbeit in Baden-Württemberg offenbar wirke. "Aber auch wir haben starke Ausschläge." So habe im Jahr 2007 die Debatte um die Trauerrede des damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger auf einen seiner Amtsvorgänger, Hans Filbinger, sofort einen Anstieg an antisemitischen Einstellungen in Baden-Württemberg bewirkt. Oettinger hatte Filbinger, der in der NS-Zeit als Marinerichter auch an Todesurteilen mitgewirkt hatte, als "Gegner des NS-Regimes" bezeichnet.

Dass die Tagung in Heidelberg stattfand, war ein Vorschlag Blumes. Mit der Hochschule für Jüdische Studien, der Universität und dem Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma gebe es eine hervorragende Infrastruktur. "Diese Einrichtungen wirken in eine Stadtgesellschaft hinein." Da habe Heidelberg einen "echten Schatz" zu bieten.