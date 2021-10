Mitte Dezember soll ein neuer Aufzug an Gleis 1 in Betrieb gehen. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Anfang des Jahres begann die Deutsche Bahn, den Aufzug an Gleis 2 am S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen auszutauschen, noch bis Ende August konnte dieser nicht genutzt werden. "Viel zu lang", wie einer unserer Leser uns vor einigen Wochen schrieb. "Die Bahn-Kunden wurden von einem Monat zum anderen vertröstet. Für Kunden wie mich, die ihr Fahrrad die langen Treppen hochtragen müssen, ist diese Dauerbaustelle extrem anstrengend."

Auf RNZ-Anfrage antwortete die Bahn später, der Aufzug sei Anfang September fertiggestellt worden. Jedoch erneuere man nun den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 1 des Bahnhofs. Dieser solle voraussichtlich Mitte Dezember wieder in Betrieb gehen. "Wir wissen um die Bedürfnisse unserer Reisenden und haben daher selbst das größte Interesse daran, die Ausfallzeiten der Anlage so gering wie möglich zu halten."

Als die RNZ vor kurzem vor Ort vorbeischaute, stellte sich allerdings heraus, dass beide Aufzüge nicht funktionieren – auch nicht der Ausgetauschte. Auf erneute Nachfrage erklärte eine Bahnsprecherin: "Seit 10. Oktober finden auf der Brücke am Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen Fahrbahnarbeiten statt. Daher muss die Anlage während der Dauer der Fahrbahnerneuerung außer Betrieb genommen werden. Voraussichtlich am 10. November geht der Aufzug wieder in Betrieb. Die Deutsche Bahn bittet um Verständnis."