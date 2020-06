Heidelberg. (pne) Der Philosophenweg ist zum Flanieren da. Nicht umsonst ist er seinem Verkehrszeichen nach als "Sonderweg für Fußgänger" ausgezeichnet. In der Praxis wird er aber auch von Radfahrern beschlagnahmt, die teils in hohem Tempo unterwegs sind. Die Polizei solle dies bestrafen – und die Stadt konsequenterweise das Schild entfernen, forderte nun ein Leser.

"Wir geben dem Bürger Recht, dass die Situation im Philosophenweg unbefriedigend ist", so eine Stadtsprecherin. Das Schild zu entfernen, davon sehe die Stadt ab, da das Radfahren im Hinblick auf die Verkehrssicherheit der Fußgänger verboten bleiben müsse und nur so auch geahndet werden könne. Zuständig für dieses Ahnden sei die Verkehrspolizeiinspektion in Mannheim, an die sich jeder direkt wenden könne. Der Gemeindevollzugsdienst dürfe – und tue dies auch – Radfahrer, die verbotswidrig fahren, lediglich ansprechen und auf ihr Fehlverhalten hinweisen.