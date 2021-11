Ein PCR-Test in einem Labor in Stuttgart. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Heidelberg. (ani) Die Corona-Warn-App zeigt einen Kontakt mit einem Corona-Infizierten – "Wo bekomme ich jetzt einen kostenlosen PCR-Test her?" Das fragte sich ein Leser aus der Altstadt diese Woche.

Auf RNZ-Anfrage beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises heißt es, zunächst sollte man sich an seinen Hausarzt wenden. Zudem finde man die Kontaktdaten von Corona-Schwerpunktpraxen in der Nähe auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (kvbawue.de). 29 Corona-Schwerpunktpraxen sind bei der KVBW in Heidelberg gemeldet. "Weitere Testmöglichkeiten können über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 oder über die Hotline des Gesundheitsamtes 06221 / 522-1881 vermittelt werden", sagt ein Sprecher.

Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test haben etwa Menschen, deren Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigte, die Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatten oder die Symptome einer Corona-Erkrankung haben.