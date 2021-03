Heidelberg. (dns) Dutzende Platanen zieren die Neuenheimer Landstraße. Doch im vergangenen Jahr musste die Stadt einige fällen, sie hatten den heißen Sommer nicht überstanden. Damals hieß es, im Frühjahr 2021 werde Ersatz gepflanzt. Darauf wartet RNZ-Leser Stephan Bingel jedoch noch immer. Er will wissen, wann er endlich mit neuen Bäumen rechnen kann.

"Tatsächlich hat sich die Pflanzung der Platanen in der Neuenheimer Landstraße leider verzögert", bestätigt eine Sprecherin der Stadt. Das liege vor allem am hohen Arbeitspensum beim Landschafts- und Forstamt. Die Mitarbeiter mussten in den Sommermonaten deutlich mehr Bäume und Grünanlagen wässern. "Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, die bei anderen Aufgaben spürbar fehlte."

Zudem sei die Pflanzung von Straßenbäumen nicht einfach – und in der Neuenheimer Landstraße erst recht nicht: "Die Baumwurzeln müssen auf dem Fuß- und Radweg auf kleinem Raum so eingepasst werden, dass oberirdisch noch eine glatte, gut befahrbare Fläche entsteht", so die Sprecherin.

Doch sie hat auch gute Nachrichten: "Geplant ist, dass die Kastanie am Ende der Neuenheimer Landstraße Richtung Ziegelhausen, die leider abgestorben war, im Frühjahr 2021 durch eine neue Kastanie ersetzt wird." Die sieben neuen Platanen sollen dann im Herbst dieses Jahres folgen.