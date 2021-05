Heidelberg. (pne) Erst am 18. Mai hatte Artemis, Tochter des Heidelberger Falkenpaars Palatina und Zephyr, den Turm der Heiliggeistkirche verlassen. Doch ihr freies Falkenleben geriet schnell in Gefahr. Denn schon einen Tag darauf wurde das gerade einmal sieben Wochen alte Weibchen von Rabenkrähen angegriffen und zu Boden gezwungen.

"Das erleben wir fast jedes Jahr", erklärt Falkenexperte Hans-Martin Gäng, der 1999 den Anstoß für die Wiederansiedlung wild lebender Wanderfalken in Heidelberg gab. Beim Erstflug könnten die Jungvögel noch nicht ausdauernd fliegen und steuerten vom Nistkasten auf der Heiliggeistkirche einen weiteren hohen Landeplatz in der Nähe an – die Jesuitenkirche. "Die klugen Krähen wissen genau, dass sie gemeinsam solch einen Anfänger leicht als ,Bruchpiloten’ zu Boden zwingen können", so Gäng.

Nachdem die Hausmeister den Jungfalken im Innenhof der Universität unverletzt gefunden hatten, nahmen sich Naturschutzwart Gäng und Naturschutzbeauftragter Karl-Friedrich Raqué der "etwas geschockten, aber selbstsicheren" Artemis an und bargen sie. Da die Heidelberger Wanderfalken traditionell mit Kennringen versehen werden, konnte sie schnell identifiziert werden. "Wir erkannten sie auch an ihrer koketten Restflaumfeder auf dem Schädeldach, das passend wie ein Prinzessinnenkrönchen ausschaut", sagt Gäng.

Artemis wurde anschließend in einen Karton gesetzt und auf den Balkon des Heiliggeistkirchturms getragen, von wo aus sie inzwischen zum zweiten Mal in die Freiheit geflogen ist. Damit ist die Jungfalkin ihren drei Geschwistern Apollo, Diana und Marsilius gefolgt, die den Heiliggeistturm am 19., 20. und 22. Mai erstmalig verließen. Artemis Bruchlandung dürfte ein Einzelfall bleiben. Denn bereits wenige Tage nach dem Jungfernflug seien die Jungfalken geschickte Flieger, sagt Gäng. In der Regel seien es die Krähen, die dann Reißaus nehmen müssten.

Info: www.ag-wanderfalken.de