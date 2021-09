Heidelberg. (RNZ) Wahlsonntag, Punkt 18 Uhr: Die Wahlvorsteher schließen die Wahllokale. Nur, wer schon vorher in der Schlange stand, darf seine Stimme noch abgeben. Direkt im Anschluss beginnt der Wahlvorstand – ein Team aus städtischen Bediensteten und privaten Wahlhelfern – mit der Auszählung der Stimmen. Dabei kann jeder, der möchte, zusehen. Der Ablauf:

> Schritt 1: Vier Stapel entstehen. Das Team öffnet die Urne, entleert sie und entfaltet die Stimmzettel. Danach werden die Stimmzettel gezählt – und nach vier Stapeln getrennt: Erst- und Zweitstimme für dieselbe Partei; Erst- und Zweitstimme für verschiedene Parteien; leere Stimmzettel; Stimmzettel, über die ein Beschluss gefasst werden muss.

> Schritt 2: Die Stapel werden sortiert – und ausgezählt. Stapel eins wird nach den Zweitstimmen der Parteien sortiert und das Ergebnis der Erst- und Zweitstimmen ermittelt. Auch der zweite Stapel wird zuerst nach den Zweitstimmen der Parteien sortiert und das Zweitstimmen-Ergebnis ermittelt. Danach werden diese Stimmzettel nach der Erststimme sortiert und dann das Erststimmen-Ergebnis ermittelt. Stapel drei – die unausgefüllten Stimmzettel, die eindeutig ungültig sind – wird lediglich gezählt. Schließlich wird bei Stapel vier einzeln bezüglich der Erst- und Zweitstimme Beschluss gefasst, ob diese gültig sind. Wenn ja, werden diese den verschiedenen Parteien zugeschlagen. Alle ermittelten Ergebnisse werden in der Niederschrift festgehalten. Am Ende wird kontrolliert, ob die Summe der Stimmen und der Stimmzettel übereinstimmen, sodass keine Stimme verloren geht.

> Schritt 3: Die Schnellmeldung. Nach der Feststellung des Wahlergebnisses in den einzelnen Wahlbezirken wird dieses in eine sogenannte Schnellmeldung übertragen. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt diese telefonisch an die Wahldienststelle beim Bürgeramt Mitte weiter. Hier sitzen 15 städtische Bedienstete, die die Meldungen sofort in einem speziellen Wahlprogramm am Computer erfassen.

> Schritt 4: Die ersten Ergebnisse. Auf dieses spezielle Wahlprogramm hat auch das Amt für Statistik und Stadtentwicklung der Stadt Heidelberg direkten Zugriff, sodass ab dem ersten Anruf und der Erfassung dieses Teilergebnisses im Internet unter www.heidelberg.de/wahlen über die laufende Stimmauszählung informiert werden kann. Bei dieser Internet-Präsentation werden also "echte" Ergebnisse dargestellt, während es sich bei den Zahlen, die unmittelbar nach Schließung der Wahllokale aus den Medien zu erfahren sind, um Hochrechnungen handelt, die auf Befragungen von Wählern basieren, die bereit waren, für verschiedene Institute nach Abgabe ihrer Stimme nochmals einen Stimmzettel auszufüllen.

> Schritt 5. Vorläufiges und endgültiges Ergebnis. Alle Erfassungen aufgrund der Schnellmeldungen bilden das sogenannte vorläufige Endergebnis des Wahlkreises 274 Heidelberg. Dieses wird – wenn alle Wahlbezirke erfasst sind – auf elektronischem Wege an das Statistische Landesamt weitergeleitet, wo es mit allen anderen Teilergebnissen aus dem Land das Ergebnis für Baden-Württemberg bildet. Die baden-württembergischen Ergebnisse werden an das Statistikamt des Bundes weitergeleitet. Das endgültige Wahlergebnis wird dann durch den Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 30. September geprüft und beschlossen.