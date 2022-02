Heidelberg. (RNZ) Wer vom Hauptbahnhof durch die Kurfürsten-Anlage oder die Bergheimer Straße zum Bismarckplatz und dann weiter die Hauptstraße entlang bis zum Karlstorbahnhof geht, braucht dafür etwa eine dreiviertel Stunde. Rund um diese 3,5 Kilometer lange Achse befindet sich laut Heidelberger Einzelhandelskonzept das Hauptgeschäftszentrum der Stadt. Doch gerade die Kurfürsten-Anlage in Bergheim ist alles andere als attraktiv – und wird weder von Heidelbergern noch Besuchern als Einkaufsstraße wahrgenommen.

Das soll sich ändern: Bis 2025 will die Stadt fünf Millionen Euro ausgeben, um das gesamte Areal aufzuwerten und den Einzelhandelsstandort Heidelberg attraktiver zu machen. "Mut zur Innenstadt" heißt das Projekt. Der Gemeinderat hat dafür vergangene Woche 1,25 Millionen Euro freigegeben, die restlichen 3,75 Millionen kommen vom Bund aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".

Im Sommer soll es losgehen, die erste Million könnte noch dieses Jahr ausgegeben werden – wofür genau, steht noch nicht fest. Aber die Richtung gibt das Einzelhandelskonzept vor, das der Gemeinderat Mitte März beschließen soll: In der Altstadt will man demnach "Vielfalt und Kleinteiligkeit des Einzelhandels erhalten und stärken". In der Kurfürsten-Anlage sollen Läden angesiedelt werden, die dieses Angebot ergänzen. "Hier können mittlere und größere (Experimentier)Flächen für neue Konzepte des Einzelhandels entstehen", heißt es in der Beschlussvorlage zum Einzelhandelskonzept.

Ein zentrales Element, um Heidelberg als Einkaufsstandort zu stärken, ist die Belebung von Erdgeschossflächen – auch temporär, wie aktuell beim Projekt "Science in the City", bei dem das Deutsche Krebsforschungszentrum seine Arbeit in einem leerstehenden Laden am Theaterplatz präsentiert (die RNZ berichtete). Die Erdgeschosse sollen "zum Schaufenster von Heidelberg" werden, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner sagt – und das auch in der Kurfürsten-Anlage und am Bismarckplatz. "Wir wollen die Innenstadt vom Karlstor im Osten bis zum Hauptbahnhof im Westen zum Magnet für die gesamte Region weiterentwickeln." Zudem sollen Plätze, Grünanlagen und Seitenstraßen mit dem Programm weiter aufgewertet werden – auch das ist besonders in der Kurfürsten-Anlage vonnöten.

"Wir stellen dem Gemeinderat in einem nächsten Schritt ein Maßnahmenpaket mit konkreten Vorschlägen für die ‚neue Innenstadt‘ zwischen Karlstor und Hauptbahnhof vor", sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck (CDU). Künftig sollen dann ein Innenstadtmanagement und ein "Team Heidelberg" das Projekt umsetzen.

Info: Ideen zur Belebung der Innenstadt können beim Amt für Stadtentwicklung eingereicht werden – per E-Mail an stadtentwicklung@heidelberg.de.