Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Veranstaltungen und Kursangebote sind noch nicht ganz so vielfältig wie vor Corona, aber mit einem Mix aus Angeboten in Präsenz und aus Online-Formaten ist die Volkshochschule in das Frühjahrssemester gestartet. Erstmals seit 2020 liegt auch wieder ein Printkatalog vor. Aktuell ist man außerdem damit beschäftigt, schnell und unkompliziert Sprachkursangebote für ukrainische Flüchtlinge zu stemmen. "Wir sind bestens vorbereitet", sagt Direktorin Silke Reck. "Denn da darf es keine Zeitverluste geben."

Die Stimmung von Reck und Kollegin Gabriele Frohn ist gut. Es locken neben den bekannten Angeboten auch hochkarätig besetzte digitale Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft oder auch eine fünftägige Sommerakademie mit Bildhauerei und Kunst in den Atelierräumen der Bildungseinrichtung. Der Kochclub ist in diesem Semester wieder in der Lehrküche international unterwegs, Italienisch für Kunstliebhaber gibt es als Online-Kurs, und englische Konversation wird beim Spaziergang geübt. Rund zwei Drittel der Kurse würden in Präsenz stattfinden, ein Drittel online, heißt es. Gerade die Sprachangebote seien aber auch in digitaler Form beliebt. "Ist doch auch super, mal eben schnell noch eine Waschmaschine zwischendrin anzuschmeißen und trotzdem Dänisch zu lernen", scherzt Reck. "Wir haben uns während der Corona-Zeit Gedanken gemacht und unser Angebot ergänzt", betont Frohn. So etwa auch in der beruflichen Weiterbildung, die künftig dank finanzieller Unterstützung vom Land auch mehr Hybridveranstaltungen ermögliche.

Zwei große Themen stehen jetzt oben auf der Aufgabenliste: Ende vergangener Woche gab es grünes Licht seitens der Behörden, dass ukrainische Flüchtlinge "ohne großen Papierkram" die Integrationskurse der Volkshochschule besuchen dürfen. "Die Kosten übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge", erklärt Direktorin Reck. Momentan könne man die Menschen noch in die laufenden Kurse integrieren. "Aber der große Schwung wird wohl in den nächsten Wochen kommen. Personal ist da, aber genug Räume haben wir nicht", betont die Direktorin. "Dafür muss eine Lösung gefunden werden. Wir suchen Vermieter für zusätzlichen Platz." Zumal man auch Alphabetisierungskurse anbieten müsse, da in der Ukraine das kyrillische Alphabet benutzt wird.

Das zweite Problem sind die Finanzen. Im Jahr 2020 sei man bei Kursangeboten, Unterrichtsstunden und Teilnehmerzahlen bei rund 60 Prozent des Normalvolumens gelandet, im Jahr 2021 seien diese Zahlen noch etwas gesunken, erklärt Reck. "Das entspricht zwar dem Landesdurchschnitt, macht es aber nicht besser. Das sind 40 Prozent weniger Einnahmen." Wegen den Corona-Abstandsregeln dürfen Kursräume immer noch nicht voll belegt werden und es gelten – zumindest bis zum 2. April – das Maskengebot und die 3G-Regel. "Das mögen viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Gründen nicht. Die warten ab mit Anmeldungen", glaubt Frohn. Und da einige Dozenten über die Corona-Jahre andere Jobs gefunden haben, sucht die Einrichtung auch Nachfolger für einige Bereiche.

