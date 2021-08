Neuenheimer Neckarufer, Donnerstagnachmittag: Diese Wohnmobile stehen wohl die Nacht über hier – obwohl das verboten ist. Laut einer Stadtsprecherin hat sich die Situation dort aber in diesem Jahr verbessert – auch wegen des neuen Wohnmobilstellplatzes am Harbigweg. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Campingurlaub ist während der Pandemie noch beliebter geworden – das macht sich auch in Heidelberg bemerkbar. Am Römerbad etwa, direkt am Neckar, parken tagein, tagaus Wohnmobile. Eigentlich ist das nicht erlaubt. Denn die verlängerte Uferstraße östlich der Ernst-Walz-Brücke ist Bestandteil des Zonenhaltverbotes für Neuenheim. Dort dürfen Kraftfahrzeuge mit einer Parkscheibe von Montag bis Samstag zwischen 7 und 19 Uhr grundsätzlich bis zu zwei Stunden parken. "Ohne zeitliche Befristung kann man mit einem entsprechenden Bewohnerparkausweis oder einer Besucherkarte parken", so eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Die Mehrheit der abgestellten Wohnmobile besitze eine solche Berechtigung nicht. Laut Stadt kontrolliert deshalb regelmäßig der Gemeindevollzugsdienst. So habe man bereits eine "erhebliche Reduzierung der Anzahl an Wohnmobilen erwirken können". Der Sprecherin zufolge ist tendenziell aber eine Abnahme der geparkten Wohnmobile am Neckarufer festzustellen. "Sicherlich auch bedingt durch den neuen Wohnmobilstellplatz im Kirchheimer Harbigweg, welcher sehr gut angenommen wird."

Camper-Ärger am Neuenheimer Neckarufer Kamera: Vanessa Dietz / Interviews und Produktion: Reinhard Lask

Tatsächlich herrscht auf dem Platz, den Oliver Lechner und Markus Walter seit vergangenem Jahr betreiben, aktuell Hochbetrieb. 48 Stellplätze gibt es dort. "An manchen Tagen sind wir komplett voll – vor allem an den Wochenenden", berichten beide. Die meisten blieben ein bis zwei Nächte – "für den klassischen Städtetrip", sagt Walter. 80 Prozent der Reisenden seien Deutsche. "Die restlichen 20 Prozent sind bunt gemischt – es kommen Schweizer, Holländer, Italiener, Tschechen und auch der eine oder andere Engländer."

Von einer "Reduktion internationaler Gäste" spricht auch Ulrich Weber, der gemeinsam mit seiner Frau seit 27 Jahren den Campingplatz direkt am Neckarufer in Schlierbach betreibt. "Aber den Umständen entsprechend sind wir bestens belegt." Das Wetter könnte besser sein – und er merke deutlich die Corona-Beschränkungen. So dürfe er aufgrund der aktuellen Verordnung nur 60 Prozent seines Platzes belegen – um die nötigen Abstände einzuhalten. Zudem kämen immer wieder Menschen, die er wegschicken müsse, da bei ihm nur reindarf, wer geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist. Sollten die Inzidenzen weiter steigen, will Weber seinen Platz wieder schließen. "Geld ist das eine", sagt er, "Gesundheit das andere."