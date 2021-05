Heidelberg. ani/hob/jola/jul/pne/rie/shy. Nach 195 Tagen Lockdown darf die Gastronomie ab diesem Samstag in Heidelberg wieder öffnen. Da die Inzidenz in der Stadt stabil unter 100 liegt – am Freitag sogar nur noch bei 46,4 – greift die "Öffnungsstufe 1" des Landes. Diese enthält noch viele weitere Lockerungen– allerdings allesamt nur für Menschen mit aktuellem, negativem Corona-Test, für Geimpfte und Genesene. Ein Überblick:

Was jetzt für die Gastronomie gilt – und wer schon am Samstag öffnet

Restaurants, Bars und Cafés dürfen Gäste von 6 bis 21 Uhr Gäste bewirten – draußen und drinnen. In den Gastraum darf nur eine Person pro 2,5 Quadratmeter eingelassen werden – also 40 Leute in ein 100-Quadratmeter-Restaurant.

Viele Gastronomen machen tatsächlich schon am Samstag auf: Die Cafébar P11 am Römerkreis startet um 9 Uhr. Da er schon vor Tagen Ware bestellt habe, sei man startklar, sagt Betreiber Peter Filsinger: "Wir sind seit Mittwoch vorbereitet." Um 10 Uhr öffnet Matthieu Kuhnlein seine Maxbar am Marktplatz – aber nur mit wenigen Tischen und Stühlen draußen. Mehr sei erstmal nicht möglich, weil er erst nächste Woche bestellte Ware erhalte. Die Kult-Kneipe Destille in der Unteren Straße startet um 12 Uhr – außen und innen. "Gerade hatten wir unser Mitarbeitergespräch", sagt Chefin Christine Hartmann am Freitagnachmittag. Wer keinen negativen Test habe, werde von ihr zu einem der beiden Testzentren von Altstadt-Wirt Daniel Wilson (Jinx und Mel’s) am Uni- und Karlsplatz geschickt.

Joachim von der Linde steigt direkt voll ein und öffnet am Samstag das River Café, die Pizzeria Schulzi, die Bar Centrale am Neuenheimer Marktplatz sowie das Bräustadl im Mathematikon – aber noch mit reduzierter Speisekarte. Auch Mattia Giannone legt in seinem Trentasette in der Weststadt am Samstag um 17 Uhr los: "Wir machen eine kleine Karte zum Start." Er hat ein Testcenter im Restaurant, wo seine Gäste sich vor dem Essen testen lassen können.

Viele Gastronomen können oder wollen aber noch nicht direkt öffnen: "Ein großes Restaurant nach sieben Monaten Lockdown von heute auf morgen wiederzueröffnen, ist einfach nicht möglich", sagt Ole Hake vom Restaurant Traube in Rohrbach. Die Küche wird gerade vergrößert, viele Angestellte haben sich in der Kurzarbeitsphase andere Jobs gesucht. Hake setzt erstmal weiter auf Lieferungen, ab 1. Juli will er wieder regulär öffnen. Schneller geht es beim Goldenen Anker in der Altstadt: Geplanter Starttag ist nächsten Mittwoch. Inhaber Mario Lehmann sagt: "Ich kann nicht nach sieben Monaten binnen 24 Stunden von 0 auf 100 öffnen." Ähnlich ist es beim Santa Lucia in der Weststadt. "Wir müssen abwägen, ob sich das lohnt", sagt Pächter Giovanni Bonaventura. Denn draußen hat er kaum Tische und drinnen auch nicht so viel Platz mit den Abstandsregeln.

Was für Hotels, Freibäder, Schifffahrten und andere Freizeitaktivitäten gilt

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen wieder für alle – aber Gäste ohne Geimpften- oder Genesenen-Nachweis müssen dann alle drei Tage einen aktuellen Corona-Test nachweisen. Die beiden Qube-Hotels in Bergheim und der Bahnstadt öffnen direkt am Samstag wieder – die zugehörigen Restaurants aber erst eine Woche später. Das neue Königstuhl-Hotel peilt den 22. Mai als Eröffnungstermin an. "Das hängt noch an Formalitäten bei der Bauabnahme", sagt Pächter Fritz Ueberle. Dann sollen Hotel, Restaurant und Biergarten zeitgleich starten.

Auf dem Marktplatz kehrt ab diesen Samstag mit den Straßencafés wieder Leben ein, ebenso im Qube-Hotel in der Bahnstadt. Aber überall gilt Testpflicht. Foto: Rothe

Freizeiteinrichtungen wie etwa Minigolfanlagen dürfen wieder für bis zu 20 Personen aufmachen – darunter auch die Alpakafarm Hirtenaue in Ziegelhausen. Beim Zoo ist die Lockerung de facto eine Verschärfung, weil dort nun auch Testnachweispflicht gilt – ebenso beim Schloss, wo nur Innenhof und Altan begehbar sind; die Innenräume öffnen laut Verwaltung vielleicht schon nächste Woche. Die Bergbahn fährt dieses Wochenende noch nicht. Die Freibäder dürfen loslegen: Zuerst wolle man das Thermalbad, dann das Tiergartenbad öffnen, heißt es von den Stadtwerken. Ein genaues Datum dafür gibt es aber noch nicht.

Auch die Weiße Flotte dürfte wieder den Neckar befahren – doch geht es wohl erst am Freitag vor Pfingsten los. "Wir sind ja keine Zauberer", sagt Chef Karl Hofstätter, der erst am Donnerstag um 21.30 Uhr erfuhr, dass er nun in die Saison starten dürfe: "Ein bisschen Vorlauf braucht es schon." Zudem muss bei jedem Ziel, das er ansteuert, die Inzidenz stabil unter 100 liegen.

Oliver Lechner darf zwar Indoorsport in seiner Sprungbude in Kirchheim noch nicht anbieten, dafür öffnet er ab 14 Uhr den dortigen Minigolfplatz und seinen Biergarten OMA’s – zumindest für Drinks, die Küche läuft wohl erst nächste Woche wieder richtig an. Freizeitsportler dürfen in Sportanlagen unter freiem Himmel wieder mit bis zu 20 Personen kontaktarmen (!) Sport treiben. Beim Profisport draußen dürfen bis zu 100 Zuschauer zusehen.

Überall gilt Testpflicht. Foto: Rothe

Was sonst noch neu ist

Der Einzelhandel hat die Wahl: Möglich ist, wie bisher, einen Kunden pro 40 Quadratmeter mit (Spontan-)Termin und ohne Test einzulassen. Alternativ können Läden nun doppelt so viele Kunden (zwei pro 40 Quadratmeter) ohne Voranmeldung einlassen – dann aber nur mit Test. Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg sagt: "Es hat sich gezeigt, dass die Testzeigepflicht nicht so gut angenommen wird." Deshalb bleibt auch das Modehaus Henschel in der Hauptstraße beim Modell ohne Test: "Wir lassen es definitiv mit den Spontanterminen an der Tür weiterlaufen", sagt Geschäftsleiterin Liza Maaß. Statt 210 Personen dürfen also weiter nur 105 Kunden rein, "die haben wir dann aber auch sicher da". Ein Mischmodell macht der Modeladen Freudenhaus in der Plöck: Mit Termin können dort nur zwei Personen gleichzeitig einkaufen – sind alle geimpft, genesen oder getestet, wären es vier. Geschäftsführer Michael Schweyher will die Terminvergabe auf jeden Fall laufen lassen, "damit auch nicht Geimpfte weiterhin einkaufen und wir planen können". Getestete können dann nach seiner Auffassung spontan zusätzlich rein. "Es ist sehr kompliziert", so Schweyher.

Wie man einen Testnachweis bekommt

Die Lockerungen aus Öffnungsstufe 1 gelten nur für Menschen, die einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test – nicht älter als 24 Stunden – nachweisen können. Testcenter, die vom Bund bezahlte Gratis-Bürgertests anbieten, gibt es mittlerweile in der ganzen Stadt. Doch wie oft kann man diese in Anspruch nehmen: In der Bundesverordnung dazu heißt es, dass die kostenlosen Bürgertests "im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden" können. Formaljuristisch bedeutet das, dass man sich auch häufiger als einmal pro Woche – zum Beispiel jeden Tag – auf Kosten des Bundes testen lassen darf.