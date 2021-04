Heidelberg. (ani) Stadtrat Waseem Butt, das Gesicht der von ihm gegründeten Wählervereinigung "Heidelberg in Bewegung" (Hib), liegt nach einer schweren Corona-Erkrankung weiter im künstlichen Koma und kämpft um sein Leben (wir berichteten mehrfach). Für Irritationen sorgte deshalb am Mittwoch im städtischen Stadtblatt ein Artikel, in welchem Butt vermeintlich selbst Stellung bezieht zum Ausgang des Bürgerentscheids über die Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge.

Dieser Artikel wurde nicht von Butt, sondern von seiner Wählervereinigung verfasst, welche Butts politische Arbeit trotz seiner schweren Erkrankung weiterführen will. In einer Pressemitteilung schreibt die Wählervereinigung: "Das gesamte Team von Hib ist über die schwere Covid-19-Erkrankung von Stadtrat Waseem Butt sehr bestürzt. In Gedanken sind wir bei ihm und seiner Familie. Die politische Arbeit der Wählervereinigung wird ganz im Sinne von Herrn Butt und Hib weitergeführt." Als Ansprechpartnerinnen stünden die Hib-Bezirksbeirätinnen Almas Schimmel und Elisa Hippert (hippert.e@gmail.com) zur Verfügung. Bei Bürgerfragen könne man sich gerne an sekretariat@waseembutt.de wenden.