Heidelberg. (pol/lyd) Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei derzeit nach einem unbekannten Mann, der am frühen Mittwochnachmittag, kurz vor 13 Uhr, einen weiteren Mann in der Straße "Kühler Grund" im Streit mit einem Messer verletzt haben soll. Das teilt die Polizei mit. Der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Rohrbach-Markt. Er soll dunkel, mit einem Kapuzenpullover, bekleidet sein und einen Rucksack sowie eine Plastiktüte dabeihaben.

Bei der Fahndung, die sich von Rohrbach aus über Kirchheim, Boxberg und den Emmertsgrund ausdehnt, ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hinweise zur Tat und/oder zum Täter sowie zu seiner Fluchtrichtung, nehmen der Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0621/174-4444 und das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.