Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht zu Samstag suchte die Polizei nach einer vermissten Frau in Heidelberg. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, in deren Verlauf neben zahlreichen Streifenwagen auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, kehrte die ältere Dame eigenständig und unversehrt in die Pflegeeinrichtung zurück. Das teilen die Beamten mit, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.