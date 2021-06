Heidelberg. (RNZ) Am Sonntag konnte die untere Bergbahn aufgrund einer elektrischen Störung kurzfristig nicht in Betrieb genommen werden. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg am Sonntagabend mit. Sie verkehrt normalerweise zwischen den Stationen Kornmarkt, Heidelberger Schloss und Molkenkur.

Am Montag teilten die Stadtwerke mit, dass die Untere Bergbahn wieder verkehrt. Ein Kabelfehler im Bereich der Talstation am Kornmarkt war die Ursache für die Störung, die am Montagmorgen behoben wurde.

Der Betrieb der oberen Bergbahn zwischen Molkenkur und Königstuhl war nicht eingeschränkt.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 11.26 Uhr