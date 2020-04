Heidelberg. (RNZ/rl) Im Erlenweg im Stadtteil Rohrbach finden derzeit bis voraussichtlich Freitag, 24. April, städtische Straßenbauarbeiten statt. Die Durchfahrt ist in diesem Zeitraum gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr der Buslinien 28, 33 und Moonliner 3 der Rhein-Neckar-Verkehr. Sie werden ab sofort wie folgt umgeleitet:

> Die Buslinie 28 wird auf ihrem Rundkurs von Rohrbach Markt durch das Quartier Hasenleiser bis Rohrbach Markt umgeleitet. Ab der Haltestelle Fabrikstraße verkehrt sie auf folgendem Linienweg: Maria-von-Graimberg-Haus (auf der gegenüberliegenden Straßenseite), Baden-Badener-Straße (auf der gegenüberliegenden Straßenseite), Kolbenzeil (Ersatzhaltestelle in Kolbenzeil), Freiburger Straße, Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße und Maria-von-Graimberg-Haus. Ab hier geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

> Die Busse der Linie 33 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Freiburger Straße und S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach über Kolbenzeil umgeleitet und bedienen dabei die Ersatzhaltestelle Kolbenzeil (in Kolbenzeil). Zusätzlich werden im oben genannten Zeitraum die beiden Haltestellen Baden-Badener-Straße sowie Maria-von-Graimberg-Haus der Linie 28 bedient.

> Der Moonliner 3 in Fahrtrichtung Kolbenzeil wird zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach und Kolbenzeil über Max-Joseph-Straße und Kolbenzeil umgeleitet. Er bedient dabei die Haltestellen Baden-Badener-Straße und die Ersatzhaltestelle Kolbenzeil (in Kolbenzeil). In Fahrtrichtung Bismarckplatz geht es ab der Haltestelle Kolbenzeil weiter über die Haltestellen Freiburger Straße (Linie 28) und die Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße (in Ortenauer Straße) zur Haltestelle Maria-von-Graimberg-Haus und ab dort weiter auf regulärem Linienweg zum Bismarckplatz.

Die Haltestellen Rastatter Straße und Erlenweg können im oben genannten Zeitraum von den Linien 28, 33 und M3 nicht bedient werden und entfallen.

Informationen zu den geänderten Linienwegen finden Sie auch im Liniennetzplan.