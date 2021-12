Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Abteilung Behindertensport des Turn- und Sportvereins 1949 Pfaffengrund (TSV) wird zum Jahresende aufgelöst. Was auf den ersten Blick als schlechte Nachricht erscheint, erweist sich bei genauerem Hinsehen als gute. "Denn unsere Gesellschaft hat inzwischen eine Menge hinzugelernt. Wir brauchen keine besondere Abteilung mehr dafür", sagt Vereinsvorsitzender Günter Bitsch.

Es gebe immer mehr Inklusion in Bildungseinrichtungen, und junge Behinderte, die Sport treiben wollten, könnten dies heute in ihrem beruflichen oder schulischen Umfeld ganz selbstverständlich tun, meint er. "Und das ist gut so." Diese Botschaft aus dem Pfaffengrund passt zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Freitag. Der von den Vereinten Nationen ausgerufene Gedenk- und Aktionstag will das Bewusstsein für die Probleme von Menschen mit Behinderungen wachhalten. "Wir machen das also schon seit fast 40 Jahren richtig", so Bitsch. "Bei uns gehören halt irgendwie alle dazu", ergänzt Sportkameradin Martina Gernold-Kunzler. Doch Angebote wie dieses brauche es offensichtlich nicht mehr.

Der Verein gründete 1982 diese besondere TSV-Abteilung in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der benachbarten Graf von Galen-Schule als sonderpädagogischem Bildungszentrum für Heranwachsende im Alter von sechs bis 18 Jahren. Das Sportangebot im Verein ist vielfältig. Fußball und Kampfsport, Kegeln, Tennis, Volleyball oder Cricket, Turnen und Leichtathletik – für die geistig behinderten Schülerinnen und Schüler stand offen, was sie mochten und konnten.

"Das waren meist Bewegungsspiele, aber auch Tennis und Kegeln kamen immer gut an", erzählt Gernold-Kunzler. Die Abteilung war – wie auch die anderen Sportgruppen – mit einem eigenen Budget ausgestattet, am Ende machten rund 40 behinderte Menschen mit. Den Sportunterricht auf den TSV-Anlagen gestalteten Lehrpersonen der Schule, bei Bedarf unterstützt von Übungsleitern des Vereins. Man pflegte auf verschiedenen Ebenen einen sehr engen Kontakt. "Unsere Übungsleiterin Gabi Treiber zum Beispiel hat dort sogar ein Postfach. Ich glaube, die meisten Kinder wissen gar nicht, dass sie eigentlich gar keine Schullehrerin ist, sondern zu uns gehört", fügt Gernold-Kunzler hinzu.

Als dann zwischenzeitlich die Bahnstadt-Grundschule in der Galen-Schule untergebracht war, seien die Kontakte zwischen den behinderten und nicht-behinderten Kindern intensiviert worden. "Das hat sich einfach so ergeben", sagt Günter Bitsch. Auch jährliche Feste und andere Veranstaltungen im Stadtteil hätten zu einem gewachsenen Miteinander geführt. "Hier im Pfaffengrund ist das überhaupt kein Problem." Und der TSV sei jetzt schon ein wenig stolz darauf, mit zum Fortschritt beim Thema Inklusion beigetragen zu haben, sagt er. "Wir haben als Pioniere der Öffentlichkeit gezeigt, was gehen kann, wenn man daran glaubt und entsprechend daran arbeitet." In dieser Tradition wolle man auch die Zusammenarbeit mit der Graf von Galen-Schule fortsetzen.

Und: "Keiner wird wegen der Auflösung der Abteilung aus dem Verein ausgeschlossen. Die Behindertensportler bleiben ein Teil unserer TSV-Familie." Beitragsfrei – wie bisher schon.