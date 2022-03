Von Thomas Seiler

Heidelberg. Einstimmig billigte der Bezirksbeirat auf seiner Hybridsitzung im Rathaus den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der sich auf den "Bereich zwischen Elisabethenweg und Rombachweg" bezieht und damit für das "Haus 31c" zur vierten Änderung des Areals im "Schloß-Wolfsbrunnenweg" führt. Jetzt muss nur noch der Gemeinderat diesem Vorhaben- und Erschließungsplan zustimmen, der als Bestandteil jenes Bebauungsplans gilt, den Isabelle Arbert vom Stadtplanungsamt nochmals in aller Ausführlichkeit dem Gremium vor seinem einstimmigen Plazet vorstellte. Damit will man endgültig die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau der Klaus Tschira Stiftung in unmittelbarer Nachbarschaft zu der die Landschaft prägenden Villa Bosch schaffen, so Arbert in ihrer Begründung.

Notwendig zeigte sich jene Planung, da Stiftung und die mit ihr verbundenen Verwaltungseinrichtungen ihre Unterbringung in der Villa haben und jene aufgrund der steigenden Anforderungen mittlerweile aus allen Nähten platzt. Um alle Verwaltungseinheiten zu erhalten und auf einen Standort zu konzentrieren, gelte es nun, auf dieser Fläche das alte Wohn- und Bürogebäude aus den 1970er-Jahren abzureißen und durch die "Ausbildung von zwei unabhängig voneinander wirkenden Baukörpern" mit gemeinsamem Sockelgeschoss und Sandstein-Fassade zu ersetzen, erläuterte Arbert.

Da sich allerdings das bebaute Grundstück durch den seit 1998 bestehenden Bebauungsplan ausschließlich als Wohngebiet ausweist und deshalb mit dem Bau eines geplanten Bürogebäudes beißt, bedeute dies jetzt jenen Strategiewechsel, betonte die städtische Vertreterin. Als Möglichkeit dazu nannte sie die Grundfläche von weniger als 20.000 Quadratmetern und die als für eine reine Innenentwicklung anzusehende Maßnahme.

Dass der Architekt zusätzlich einen Umweltbeitrag leistete, ohne diesen überhaupt vorzeigen zu müssen, wertete Arbert darüber hinaus sehr positiv für die Planung der Gebäude mit den drei Vollgeschossen, die aber durch die Hanglage lediglich als zweigeschossig erscheinen. Ferner gestalte man die private Grünfläche sehr naturnah und sorge dafür, dass jene als "Naturgarten" wasserdurchlässig bleibe.

Auch die denkmalgeschützte Bebauung mit der Villa Bosch im direkten Umfeld erfuhr nach Arbert bei der Planung die notwendige Würdigung. Gerade die von der Straße aus zu sehende Dachlandschaft bilde hier mit den asymmetrischen Zeltdächern und den dunklen Photovoltaik-Modulen, die man gegenüber der klassischen Form als Ziegeleinsätze verwendet, einen rechten Einklang mit der Ökologie, erklärte sie weiter. Dazu trage auch die Begrünung der westlichen Fassade des Sockelgeschosses bei.

Ein Wort sagte Arbert ebenfalls zu den erforderlichen Stellplätzen. Jene weise der Plan auf dem bereits bestehenden Erschließungshof des Grundstücks und in der ebenso bestehenden Tiefgarage der "Villa Bosch" nach. Hinzu gesellten sich zwei Behindertenparkplätze direkt am Haupteingang des neuen Domizils sowie überdachte Fahrradabstellplätze nebst einer elektrischen Ladestation für E-Bikes. Obendrein gewährleiste laut Arbert ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht den unbeschwerten Zugang zum Wohnhaus mit der Nummer 33a.

Das noch fehlende Baustellenanlieferungskonzept und die möglichen weiteren Arbeitsplätze beschäftigten ganz am Ende noch Thomas Werner (Grüne). Der städtische Versammlungsleiter Sven Richard sowie Arbert sicherten hier dem Fragesteller, der das Projekt "keinesfalls verhindern" wollte, sofortige Informationen zu, falls jene vorliegen würden.