Heidelberg. (RNZ) Spitzenkoch Tristan Brandt, Geschäftsführer des Restaurants 959 & Pino’s Bar in Heidelberg, wird gemeinsam mit dem Carillon Miami Wellness Resort ein Gourmet Restaurant in Miami eröffnen. Das teilt der Gastronom mit.

Tristan Brandt gilt national wie international als kulinarischer Visionär, der eine moderne französische Küche mit asiatischen Einflüssen kocht. Brandt wird den kulinarischen Betrieb des Restaurantkonzepts in Miami Beach mit seiner Expertise unterstützen. "Wir freuen uns sehr darauf, mit Spitzenkoch Tristan Brandt zusammenzuarbeiten und unsere Gäste in diesem Frühjahr mit einem brandneuen, gehobenen kulinarischen Erlebnis zu überraschen", so Patrick Fernandes, Executive Managing Director des Carillon Miami Wellness Resort.

"Nach einer internationalen Karriere, die mich quer durch Europa, nach Asien und über den Atlantik geführt hat, bin ich begeistert von der Möglichkeit, den Gästen im Carillon Miami Wellness Resort ein neues kulinarisches Konzept nach meinem Gusto anbieten zu können", so Spitzenkoch Tristan Brandt über seine ersten Erfahrungen in den USA.

Miami Beach sei ein lebendiger Markt mit einer Reihe hervorragender Restaurants. Tristan Brandt wird Deutschland aber nicht den Rücken kehren, ganz im Gegenteil. Er sei ständig auf kulinarischer Wanderschaft und entwickele sich weiter, wovon alle Projekte und Konzepte, für die er arbeite, gleichermaßen profitieren.

"Ich unterstütze junge Nachwuchstalente, die ich in den jeweiligen Gastronomien einsetze und sie dort gezielt fördere", erzählt Brandt. "Somit kann ich mehrere Projekte gleichzeitig betreuen ohne immer vor Ort sein zu müssen." Er gewinne an nationaler wie internationaler Expertise und lerne unterschiedliche Kulturen und Zielgruppen kennen. "Alles Erfahrungen, die ich in meinen Konzepten einsetzen kann", erklärt Tristan Brandt, der sich bereits riesig auf die neue Herausforderung freue.