Von Julia Schulte

Heidelberg. Nur Wissen schützt vor Vorurteilen – das war die Überzeugung von Leo Trepp, und auf diesem Grundsatz baut die Arbeit der gleichnamigen Stiftung auf. Gegründet wurde die Leo-Trepp-Stiftung 2019 von Gunda Trepp, der Frau des 2010 verstorbenen Rabbiners und Professors, der als Landesrabbiner in Oldenburg von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt worden war. Nach der Befreiung setzte er sich in Deutschland für den interreligiösen Dialog und die Vermittlung von Wissen über das Judentum ein.

Um die Überzeugungen ihres Mannes in die Praxis zu überführen, rief Gunda Trepp in diesem Jahr den Leo-Trepp-Schülerpreis ins Leben: Er soll Schülerinnen und Schülern das Judentum näherbringen und ihnen ermöglichen, ihre Kenntnisse auf kreative Art zu vertiefen. Der Preis wird 2022 erstmals verliehen – und Trepp stellte ihn am Dienstag in der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg gemeinsam mit dem Rektor, Werner Arnold, und dem stellvertretenden Rektor, Frederek Musall, vor.

Zweierlei habe sie dazu motiviert, den Preis einzuführen, sagte Trepp. Zum einen könnten Schüler, wenn sie etwas über das Judentum lernen, gleichzeitig viel über sich selbst lernen und neue Zusammenhänge erkennen, da sich in der Gesellschaft viele Elemente des Judentums wiederfänden. Zum anderen sei es ihr auch ein ganz persönliches Anliegen, sich konkret gegen Antisemitismus einzusetzen, da sie selbst und vor allem ihr Mann diesen auch noch in den letzten Jahren seines Lebens erfahren hätten.

Online zur Vorstellung des Preises zugeschaltet war auch Volker Beck. Der langjährige Abgeordnete der Grünen ist Vorsitzender des Beirats der Stiftung und Mitglied der Jury des Schülerpreises. Ihm liege es besonders am Herzen, die Vielfalt des Judentums aufzuzeigen, da Juden häufig einzig als Opfer dargestellt würden. Diese Bildungsarbeit sollte bereits an Schulen geleistet werden, damit die Schüler von Anfang an ein anderes Bild vom Judentum vermittelt bekämen, so Beck. Auch Trepp betonte, dass es ihrem Mann wichtig gewesen sei, nicht als Opfer dargestellt zu werden. Für ihn habe vor allem das Infragestellen das Judentum ausgemacht, und dieses Prinzip solle nun in die Klassenräume getragen werden.

Der diesjährige Preis steht unter dem Motto "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Mitmachen können Klassen oder Schülergruppen der Jahrgangsstufen 9 und 10 aus sieben beteiligten Bundesländern. Zu gewinnen gibt es unter anderem Klassenfahrten. Den Schülern steht es frei, welchen Aspekt sie behandeln wollen, und auch bei der Art der Präsentation können sie kreativ werden. "Ob Podcast, Buch oder Multimediapräsentation – wir lassen uns überraschen", so Trepp. Allen beteiligten Gruppen wird dabei ein studentischer Botschafter zur Seite gestellt, der bei der Erarbeitung der Themen hilft. Für den Raum Heidelberg und Mannheim übernimmt diese Rolle Cornelia D’Ambrosio. Sie studiert Jüdische Studien und sagte, dass auch in ihrer Familie das Stellen von Fragen und das Lernen von Neuem immer im Mittelpunkt gestanden hätten. Diese Leidenschaft des Entdeckens wolle sie an die Schüler herantragen, damit sie eine positive Verbindung zum Judentum aufbauen und die dahintersteckende Vielfalt entdecken könnten.

Generell sei der wissenschaftliche Unterbau für die Stiftungsarbeit von großer Bedeutung, betonte Trepp. Daher sitzen auch Lehrkräfte der Hochschule für Jüdische Studien in der Jury und die Hochschule unterstützt den Preis, nicht zuletzt, um vielleicht künftig einige der Schüler als Studierende begrüßen zu dürfen, sagte Arnold. Musall hob zudem an dem Schülerpreis-Projekt hervor, dass es sich um ein proaktives Vorgehen gegen Antisemitismus handele. Diese Aufgabe sei keinesfalls leicht, da nach wie vor Ressentiments und Stereotypen verbreitet seien, weshalb vor allem die langjährige Auslegung des Preises von Bedeutung sei.

Info: Schülergruppen ab drei Personen können an dem Wettbewerb teilnehmen. Arbeiten können bis zum 31. Januar 2022 eingereicht werden. Informationen zum Preis auch online unter: www.leotrepp.org/de/leo-trepp-preis.