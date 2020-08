Am Donnerstag wurde die Weide an der Neckarwiese stark zurückgeschnitten. Foto: shy

Heidelberg. (shy) Es ist so traurig. Einer der schönsten Bäume Heidelbergs – die Trauerweide an der Neckarwiese – muss gefällt werden. Der Sturm am Mittwoch hat ihr derartig zugesetzt, dass jetzt tatsächlich nichts mehr zu retten ist.

Bereits am Donnerstagvormittag wurde der Baum am Flussufer aus Sicherheitsgründen stark zurückgeschnitten. Etwa die Hälfte der Weide ist weg. Zahlreiche Spaziergänger blieben stehen und sahen dabei zu, wie ein gewaltiger Ast nach dem anderen zu Boden ging.

Sturmtief "Kirsten" ist aber nicht allein verantwortlich dafür, dass dieser zu jeder Jahreszeit so wunderschöne Baum und dementsprechend vielfach Fotomotiv nun weichen muss. Die rund 50 bis 60 Jahre alte Weide war bereits vorher geschädigt.

Eine Stadtsprecherin berichtet auf RNZ-Nachfrage, dass der Baum bereits von einem Pilz angegriffen war und das Holz spröde.

Der traurige Anblick, den die Weide jetzt bietet, bleibt noch einige Zeit erhalten. "Im Spätjahr wird sie endgültig gefällt", heißt es vonseiten der Stadt.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es trotzdem. Die Stadt hat versprochen: "Es kommt Ersatz". Eine Zweiergruppe Weiden soll an derselben Stelle gepflanzt werden, allerdings nicht mehr ganz so dicht ans Ufer. Positiv ist auch, Weiden wachsen sehr schnell.

Trotzdem wird "unsere Weide" dem Stadtbild sehr fehlen. Sie ist schließlich einer der ältesten Bäume an der Neckarwiese überhaupt.