Gabriele und Bernd Bolz gemeinsam hinter dem Verkaufstresen in ihrer Kirchheimer Familien- und Traditionsmetzgerei Bolz. Am 30. Mai ist der letzte Öffnungstag. Foto: pop

Heidelberg. (pop) Eigentlich wollten sich Gabriele und Bernd Bolz mit einer großen Abschiedswoche bei ihren Kunden für deren Treue bedanken. Doch die Corona-Pandemie machte den Inhabern der Kirchheimer Familien- und Traditionsmetzgerei Bolz in der Schwetzinger Straße 48a einen Strich durch die Rechnung.

Und nun schließt die Metzgerei nach dem letzten Öffnungstag am kommenden Samstag, 30. Mai, sang- und klanglos – und die beiden Inhaber blicken darauf mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie sie unisono sagen. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", so Bernd Bolz, der das Familienunternehmen in vierter Generation mit Ehefrau Gabriele führt.

Qualität und Kundennähe seien, so das Ehepaar, "seit Jahrzehnten das Aushängeschild der Metzgerei Bolz". Folglich dürfe man auf langjährige, gewachsene Kundenbeziehungen zurückblicken und sich glücklich schätzen, ein hoch qualifiziertes Team hinter sich zu haben. "Gerade in unseren langjährigen Mitarbeiter sehen wir die maßgeblichen Stützen unseres Betriebes", betonen Gabriele und Bernd Bolz.

Dennoch: "Wir werden alle nicht jünger und irgendwann geht alles einmal zu Ende." So sei es allgemein bekannt, dass "unserer Branche wie auch im Handwerk insgesamt die Fachkräfte und der Nachwuchs fehlen". Auch sie selbst, heißt es weiter, hätten schon seit Jahren keine Auszubildenden mehr für sich gewinnen können. Hinzu kommt laut Bernd Bolz, dass auch die "allgemeine Lage der Schwetzinger Straße als Einkaufsmeile im Ortskern für die Zukunft eher weniger positiv zu bewerten ist". Nach wie vor kämpften die Geschäfte mit der Einbahnstraßenregelung und den fehlenden Parkmöglichkeiten für die Kundschaft.

Alles in allem sei ein ansprechender Branchenmix nicht mehr erkennbar. Für das Ehepaar Bolz sind das die Faktoren, "die uns letztendlich zu dieser Entscheidung führen". Den Entschluss habe man bereits im Januar – lange vor Corona – gefasst. "Heute, in der Krise, können wir sagen, dass es der absolut richtige Weg ist", so das Ehepaar.