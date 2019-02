Von Micha Hörnle

Heidelberg. Das letzte Jahr war für den Tourismus das bisher beste - zumindest, wenn man von der Gesamtzahl der Übernachtungen ausgeht: Erstmals wurde die Marke von 1,5 Millionen geknackt - ein Plus von über acht Prozent. Der ewige Rivale Mannheim ist aber Heidelberg dicht auf den Fersen: 1,47 Millionen Übernachtungen, bei einem etwas schwächeren Plus von 5,2 Prozent.

Hintergrund Übernachtungen in Heidelberg 2018 > Insgesamt: 1 552.834.( +8,2%) > Ausland gesamt: 541.482.( +6,3%) > Europa gesamt: 273.647.( +6,3%) > Afrika gesamt: 9718 (+29,4%) > Amerika gesamt: 113.189.( +7,5%) > Asien gesamt: 135.160.( +5,4%) > Australien/Ozeanien gesamt: 8373 (-1,8%) Top 20 der Übernachtungen in Heidelberg 2018 > Insgesamt: 1 552.834.( +8,2%) > Ausland gesamt: 541.482.( +6,3%) > Europa gesamt: 273.647.( +6,3%) > Afrika gesamt: 9718 (+29,4%) > Amerika gesamt: 113.189.( +7,5%) > Asien gesamt: 135.160.( +5,4%) > Australien/Ozeanien gesamt: 8373 (-1,8%) Top 20 der Herkunftsländer > Deutschland: 1 011.352.( +9,2%) > USA: 82.741.( +5,0%) > Großbritannien: 39.905.( +16,2%) > Arabischer Golf: 38.918.( +19,7%) > Schweiz: 36.866.( -3,1%) > Niederlande: 33.195.( +16,4%) > China: 31.202.( -4,9%) > Spanien: 22.720.( +6,9%) > Frankreich: 22.366.( +2,7%) > Italien: 15.084.( -4,2%) > Österreich: 14.473.( +3,0%) > Japan: 10.939.( -6,7%) > Belgien: 10.598.( +5,0%) > Taiwan: 10.911.( -9,3%) > Indien: 10.175.( +17,3%) > Russland: 9290 (+0,6%) > Kanada: 7918 (+0,2%) > Australien: 7241 (-1,2%) > Südkorea: 6729 (-11,6%) > Brasilien: 6446 (-9,8%)



Der Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing, Matthias Schiemer, erklärt: "Mannheim hat einen wesentlich höheren Anteil an Kongressgästen: Deren Anteil an den Übernachtungen macht 65 Prozent aus, bei uns sind es nur 30 Prozent." Das sieht man auch an der Zahl der Ankünfte: Da liegt Heidelberg vorn (794.339, Mannheim: 673.571). "Mannheim hat weniger Ankünfte, aber die vielen Kongressgäste dort bleiben länger - ein Teilnehmer des Kardiologiekongresses schon gut vier Tage", so Schiemer. Tatsächlich verbringt der Gast in der Quadratestadt 2,18 Tage, in Heidelberg sind es nur 2,0. Dabei ist es eines der Hauptziele Schiemers, dass die Leute länger in Heidelberg bleiben. Allerdings tut sich hier noch nichts Entscheidendes, denn die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den letzten Jahren schwankt um 1,9 bis 2,0 Tage. Doch das ist für Schiemer eher ein kleines Manko, denn die Hotels in seiner Stadt sind besser ausgelastet als anderswo: Mit 55,8 Prozent liegt Heidelberg in Baden-Württemberg an der Spitze - und das, obwohl momentan viele Hotel gebaut werden. In Mannheim liegt die Auslastung bei 52,6 Prozent, im Lande gar nur bei 40,0 Prozent. Schiemer meint: "Dieser hohe Wert ist für uns mindestens genauso wichtig wie die absolute Anzahl von Gästen. Zumal wir uns gegenüber 2017 noch steigern konnten."

Gerade bei den deutschen Urlaubern konnte Heidelberg noch einmal zulegen, sie machen mehr als zwei Drittel aller Übernachtungen aus - und hier gab es noch einmal ein Plus von über neun Prozent (siehe Hintergrund rechts). Aber auch bei den ausländischen Gästen gab es fast überall Zugewinne: Vor allem die Amerikaner - die USA sind das zweitstärkste Herkunftsland - kommen wieder, und auch der Gesundheitstourismus aus den arabischen Golfstaaten hat nach einer Delle 2017 wieder an Fahrt aufgenommen. Bemerkenswert ist der Zuwachs der Briten: Mit einer Steigerung von mehr als 16 Prozent sind sie mittlerweile die drittstärkste Gästenation: "Vielleicht sind das die Folgen von William und Kate", orakelt Schiemer: Das britische Thronfolgerpaar hatte am 20. Juli 2017 Heidelberg besucht. Ebenfalls vermehrt nächtigen Niederländer, die bald den Schweizern den Rang ablaufen könnten.

In den nächsten Monaten will Schiemer Heidelberg als "Kultur-, Musik, Kongress- und Sportstadt" verstärkt vermarkten. Dafür wurde nicht nur eine neue Gesellschaft gegründet, sondern bis Ende 2022 wird Heidelberg mit neuen Veranstaltungsorten aufwarten können: Die neue Großsporthalle in der Speyerer Straße wird wohl Anfang des nächsten Jahres fertig, die Stadthalle soll bis Anfang 2022 zu einem Konzertsaal umgebaut sein, das neue Konferenzzentrum in der Bahnstadt soll bis Ende 2022 stehen; schon jetzt, so Schiemer, gebe es Anfragen nach Kongressen dort. Aber grämt ihn nicht, dass es bis dahin in Heidelberg keinen Ort mehr für Tagungen geben wird? "Nein, man muss auf andere Orte ausweichen. Mit der Halle 02 gibt es schon einen ersten Kooperationspartner."