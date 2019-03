Heidelberg. (RNZ) Seit Jahrzehnten wird weltweit am 10. März an den Rathäusern vieler Städte und Gemeinden die tibetische Flagge gehisst - auch in Heidelberg. Damit soll ein Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk gesetzt werden. Dieses Jahr jährt sich der Volksaufstand gegen die Besatzung und Unterdrückung durch China in Tibets Hauptstadt Lhasa zum 60. Mal.

Die Regionalgruppe Heidelberg der Tibet-Initiative Deutschland lädt zum Hissen der Flagge ein - am Sonntag um 10 Uhr vor dem Rathaus. Von 11 bis 14 Uhr gibt es eine Mahnwache am Anatomiegarten.

Am 10. März 1959 drohte die Entführung des Dalai Lama durch das chinesische Militär. Zu seinem Schutz umringte eine gewaltige Menschenmenge den Sommerpalast, in dem er sich aufhielt. Die Menschen forderten den Abzug der chinesischen Truppen. Die Proteste dauerten über eine Woche an. Am 17. März nahm die chinesische Artillerie den Sommerpalast unter Granatenbeschuss. Der Dalai Lama entschloss sich zur Flucht.

Die chinesische Armee zerbombte den Sommerpalast und feuerte in die Menschenmenge, die noch immer den Palast umringte. Der Aufstand der Tibeter in Lhasa wurde blutig niedergeschlagen: In wenigen Tagen fanden nach Angaben des chinesischen Militärs mindestens 87.000 Tibeter einen gewaltsamen Tod. Mehr als 80.000 Menschen flohen nach Indien, Nepal und Bhutan.