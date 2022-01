Von Peter Wiest

Heidelberg. Wer diese Wohnung in der Hauptstraße betritt, den haut es förmlich um. Der Betrachter mag es kaum glauben: Jede einzelne Wand in sämtlichen Zimmern, aber auch alle Decken sind geschmückt mit Bildern, die Thomas Ziebarth in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten selbst angefertigt hat. Es sind kleine, mittelgroße und ganz große Kunstwerke; allesamt mit Acrylfarben und in diversen Lasuren gemalt – mit Motiven, die teilweise atemberaubend sind. Zauberhafte und mystisch-verklärt wirkende Landschaften etwa mit nicht weniger wundersam anmutenden Menschen, aber vor allem auch mit Tieren wie Tigern, Löwen, Papageien. Alles in bunten, oft sogar schrillen Farben; jedes einzelne Bild und alle zusammen ein Schmaus nicht nur für die Augen, sondern auch Inspiration für die eigene Fantasie des Betrachters, die sich ihrerseits selbst auf weite Reisen begibt.

Thomas Ziebarth. Foto: Lutz Berger

Solche Reisen waren es und sind es bis heute geblieben, die dem Künstler die Inspirationen und Ideen für seine Bilder gegeben haben und weiter geben. Das war so von Anfang an: Schon in jungen Jahren hat sich der 1953 in Frankfurt geborene Thomas Ziebarth mit dem Malen und Zeichnen von Tiermotiven beschäftigt, inspiriert durch entsprechende Studien im Frankfurter Zoo. Gleichzeitig wuchs in ihm früh eine Begeisterung und Liebe zur Musik, insbesondere zu Soul, Blues und Rhythm’n’Blues, nicht zuletzt inspiriert von seinem Cousin, dem Künstler Dieter Konzelmann. So waren zwei parallel führende Lebenswege vorgezeichnet, die sich auch immer wieder trafen: Ziebarth malte Porträts seiner musikalischen Vorbilder aus dem Jazz, und er gründete bereits Ende der 60er Jahre selbst eine erste Band, die psychedelische Underground-Musik spielte.

In den 70er-Jahren begann er zu reisen: erst in den Libanon, danach immer wieder nach Asien. Dort war er ein ganzes Jahr lang unterwegs mit seinen Freunden Uli Freise und Hartmut Hoffmann. Gemeinsam durchquerten sie mehrere Länder, von Indien bis Afghanistan, verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit Straßenmusik – und gründeten schließlich die Folkgruppe "Elster Silberflug", die später in Deutschland unzählige Fans fand und landesweit bekannt wurde.

Bereits zuvor war Ziebarth mit anderen Musikern in Heidelberg aufgetreten und hatte so Bekanntschaften geknüpft, die letztlich mit dazu führten, dass er 1974 in die Neckarstadt zog. Hier schlug er sich zunächst auch als Straßenmusiker durch, trat dann mit einem eigenen Singspiel im Zimmertheater und später im Stadttheater auf, nahm diverse Platten mit Elster Silberflug auf und trat mit der Gruppe auf Festivals mit Künstlern wie Hannes Wader, Reinhard Mey, Esther und Abi Ofarim auf. "Fresh Up" hieß danach das nächste Bandprojekt mit Konzerten unter anderem als Vorgruppe von REO Speedwagon oder auch mit Guru Guru auf dem Finkenbach Festival. Bekannt wurde Ziebarth selbst ab den späten 70er Jahren als Discjockey in Clubs und Kneipen wie dem "Extrablatt", dem Fischerstübchen oder dem Schwimmbad Musikclub.

„Life is bizarre – das Leben ist merkwürdig“: So hat Thomas Ziebarth dieses Gemälde genannt. Foto: Thomas Ziebarth

Immer wieder allerdings zog es den Wahl-Heidelberger auf lange Reisen, etwa nach Sri Lanka, Indien, Thailand, Malaysia und später auch nach Brasilien, von denen er die Inspirationen für seine Malerei mit zurück nach Hause brachte und die spektakulären Kunstwerke schuf, die heute überbordend seine Wohnung schmücken. Prägend dabei war immer wieder die Verbundenheit des Künstlers mit der Natur und mit der Musik, die er auf diesen Reisen zusammenführte und woraus dann die zentralen Motive seiner Bilder entstanden. Er bezeichnet seine Kunstwerke als "real-surreal". "Da die Wirklichkeit und das Surreale doch ganz nah beieinanderliegen", wie er sagt.

Seine Schaffenskraft hat sich der mittlerweile 69-Jährige bis heute erhalten, er malt und musiziert munter weiter, auch und gerade in Zeiten der Pandemie. So hat er die zurückliegenden Monate zusammen mit seinen Söhnen Sven und Felix, beide ebenfalls Musiker, fast ein komplettes Album selbst komponierter Songs aufgenommen, die demnächst veröffentlicht werden sollen.

Einen großen Traum allerdings hegt der Mann, der bisher lediglich kleinere Ausstellungen etwa im "Eye&Art" oder bei "Engelhorn Mode im Quadrat" hatte, heute noch. "Es wäre zu schön, wenn ich mal eine größere Ausstellung machen könnte. Am liebsten natürlich im Kurpfälzischen Museum oder einer adäquaten Einrichtung", erzählt er.

Info: www.thomas-ziebarth.com. Einen Einblick in das künstlerische Schaffen gibt ein Video auf Youtube.com. Titel: "Das rätselhafte Universum des Thomas Ziebarth".