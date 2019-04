Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Thingstätte wird auch in diesem Jahr zur Walpurgisnacht eingezäunt, ausgeleuchtet und bewacht. 2018 verhinderte die Stadt so erstmals, dass die einst beliebte Feier stattfinden konnte. "Uns blieb nichts anderes übrig", sagt Carola de Wit. Die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes erklärt: "Es war ein untragbares Sicherheitsrisiko in den letzten Jahren." Bis zu 15.000 Personen feierten die Nacht auf den 1. Mai in dem Amphitheater aus der Nazizeit. "Es gab unkontrollierte Feuerstellen, keine Rettungs- und Fluchtwege, unzählige Stolperfallen", so de Wit. 2017 verletzte sich ein junger Mann schwer, es kam zu einem Waldbrand.

Zwischen 14 Uhr am Dienstag, 30. April, und 6 Uhr morgens am Mittwoch, 1. Mai darf der Heiligenberg nicht betreten werden. Grafik: RNZ-Repro

Für den Wald auf dem Heiligenberg wird also wieder ein Betretungsverbot gelten: Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst und Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamts kontrollieren, dass zwischen 14 Uhr am Dienstag, 30. April, und 6 Uhr morgens am Mittwoch, 1. Mai, niemand den Sperrbereich betritt. Wer es doch versucht, dem droht eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro. "Ein Übersteigen des Zauns wäre sogar Hausfriedensbruch, also eine Straftat", erklärt de Wit.

Das Konzept aus dem letzten Jahr ging auf: "Das hat hervorragend funktioniert", so die stellvertretende Amtsleiterin: "Wir sind auf eine hohe Akzeptanz gestoßen." Nur 200 Personen - meist Jogger und Wanderer - mussten tagsüber abgewiesen werden. In den Abendstunden kamen 75 Feierwillige dazu. de Wit: "Aber auch hier gab es keine Probleme."

Als Eigentümerin des Geländes haftet die Stadt für Unfälle auf der Thingstätte. Sie ließ die Veranstaltung trotzdem laufen. Doch nach den Vorfällen 2017 zeigte ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten die zahlreichen Gefahren auf. "Die Walpurgisfeier ist ein untragbares Sicherheitsrisiko geworden und wir haben keinen Ermessensspielraum, die Untersagung ist zwingend", erklärte Ordnungsbürgermeister Erichson daraufhin. Die einzige Möglichkeit, das Event weiterzuführen, wäre ein Veranstalter, der die Verantwortung übernimmt. Doch das möchte anscheinend niemand: "Es gab bis jetzt keine einzige Anfrage", so de Wit: "Viele haben sich darüber Gedanken gemacht, dass das Areal gar nicht zu sichern ist."

In 17 von 23 Kategorien weist die Gefährdungsbeurteilung die höchste der sechs Risikostufen aus. "In der Gesamtbetrachtung ist das Happening baulich und organisatorisch als mangelhaft einzustufen und kann in dieser Form auf keinen Fall weitergeführt werden", heißt es im Fazit der Beurteilung. Ein Veranstalter müsste nicht nur viel Geld in die Hand nehmen - Schätzungen gehen von gut 150.000 Euro aus - und die Besucherzahl auf 5000 Menschen begrenzen. Auch der Charme des Unorganisierten wäre dahin, ein hoher Eintrittspreis von 50 bis 70 Euro fällig.

Die Stadt bleibt also weiter in der Verantwortung und muss sich die Absicherung einiges kosten lassen: Mit gut 40.000 Euro war der 1,6 Kilometer lange, mobile Zaun im letzten Jahr der größte Kostenpunkt. Dieses Jahr wird zumindest der deutlich billiger, wie de Wit erklärt: "Jetzt wird deutlich weniger Strecke eingezäunt." Das kostet noch etwa 26.500 Euro.

Im letzten Jahr wurde vermutet, dass viele Feiernde stattdessen auf die Neckarwiese ziehen. Dazu kam es zwar nicht, "wir haben aber natürlich auch dort Sicherheitskräfte vor Ort", so de Wit.

Die Feier auf der Thingstätte hatte sich Anfang der achtziger Jahre entwickelt. "Das waren anfangs ja nur zehn bis zwölf Personen", erinnert sich de Wit, die damals selbst dabei war. Auch im letzten Jahr war sie mit Ordnungsamtsleiter Bernd Köster vor Ort. Und wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Wie es in Zukunft mit der Feier weitergeht, ist noch unklar. "Es wird intern wieder eine Nachbesprechung geben", so de Wit.

Info: Weitere Informationen rund um die Sperrung gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/walpurgisnacht.