Von Birgit Sommer

Heidelberg. Im Heidelberger Theater geht es ab sofort rund mit vielen Premieren. Die Produktionen aus der Corona-Zeit warten auf ihre Aufführung – genauso wie neue Stücke. Los geht es am Samstag mit dem Schauspiel "Tartuffe" von Molière. Am Dienstagmorgen begrüßten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Intendant Holger Schultze die Mitarbeiter zur neuen Spielzeit. Rund 320 sind es, darunter jedes Jahr 40 bis 50 neue Gesichter, ob Elektriker oder Schauspieler, Geigerinnen, Azubis im technischen Bereich oder Praktikanten.

Corona und die mögliche vierte Welle der Pandemie in diesem Herbst sind immer dabei. Zwar wurden wieder alle Plätze in den Theatersälen für das Publikum freigegeben – mit Maskenpflicht –, aber von Pausen und Bewirtung oder gar Premierenfeiern ist noch keine Rede, und niemand kann sagen, ob es bei den vollen Sälen bleiben wird. 3G, so lautet die Vorschrift derzeit: genesen, geimpft oder getestet. Das Stuttgarter Sozialministerium, so OB Würzner, neige dazu, 2G vorzuschreiben, so dass für den Theaterbesuch ein schneller Antigentest nicht mehr genügen würde. Die Diskussion läuft. "Wir werden uns an den Theaterbetrieben des Landes orientieren", erklärte Würzner. Den Lüftungsanlagen im Theater und auch in der Neuen Aula der Universität, wo die philharmonischen Konzerte stattfinden, bescheinigte er auf jeden Fall eine gute Luftwechselrate.

Bei den Darstellern auf der Bühne soll das Abstandsgebot aufgehoben werden. Dafür müssen sie aber genesen oder geimpft sein oder alle 48 Stunden einen PCR-Test vorlegen. Den bezahlt laut Verwaltungsleiter Thomas Eisenträger zwar das Theater, doch Holger Schultze appellierte dringend an alle Mitarbeiter: "Lassen Sie sich impfen, das ist der Weg für uns, die Freiheit auf der Bühne wieder zu erlangen." Sein Schauspielensemble jedenfalls, das weiß der Intendant, ist durchgeimpft. Und die Freude aller Mitarbeiter über den Neubeginn, das sah man den strahlenden Gesichtern an, ist groß.

Schultze sprach von den Spuren, die die Pandemie in der Gesellschaft hinterlässt, von den aufbrechenden politischen Themen, die die Kultur in den Hintergrund rücken ließen: "Bei den Wahl-O-Maten, mit deren Hilfe Bürger ihre bevorzugte Partei finden sollen, kommen die Themen Kultur und Theater nicht vor." Aber auch die Solidarität unter den Theaterleuten selbst und die verschiedenen Ansprüche der Generationen dort erscheinen ihm wichtig in dieser Zeit. Und nicht zuletzt werde man sich künftig im gesamten Haus mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen.

Schultze (59) führt das Heidelberger Theater seit zehn Jahren. Nicht nur einige Produktionen erregten in dieser Zeit bundesweit Aufsehen. Auch die Etablierung der Tanzsparte, die Erfindung des Tanzfestivals und des Festivals "Adelante" mit Theatern aus Lateinamerika oder die Internationalisierung des Stückemarktes sind mit seiner Amtszeit verbunden, ebenso die Steigerung der Publikumszahlen. Auch weil das Klima in den Parteien rauer für die Kultur geworden sei, ist der Intendant überzeugt: "Diese Stadt braucht gutes Theater." Sandra Bezler, eine der neuen Schauspielerinnen in dieser Saison, findet Heidelberg schon "ganz toll, richtig schön" und freut sich über den herzlichen Empfang im Ensemble. Ihre Hamburger Band "Clair", auf Trip Hop und New Wave spezialisiert, muss jetzt öfter mal auf sie, die Sängerin und Songschreiberin, verzichten.