Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Als Richterin Sabine Gagelmann das Urteil verkündet, ist Mahmoud G. (Name geändert, d. Red.) nicht überrascht. Weil er am 17. Mai letzten Jahres einen Mann auf der Speyerer Straße überfuhr, verurteilte ihn die Amtsrichterin zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung, zur Ableistung von 200 Sozialstunden im nächsten halben Jahr und einer Führerscheinsperre von zwölf Monaten. Es ist im Wesentlichen der Inhalt des Strafbefehls, den das Gericht im vergangenen September erlassen hatte. Weil Mahmoud G. Einspruch einlegte, kam es zur Verhandlung.

"Der Tag begann wie jeder andere", erzählt der Taxifahrer. Um 15 Uhr übernahm er den ihm zugeteilten Mercedes, fuhr einige Touren: "Ich hatte einen guten Tag, habe sogar einen Gast zum Flughafen gefahren", so G.. Um 1 Uhr nachts sollte seine Schicht enden. Keine zwei Stunden vorher kommt es zu dem tödlichen Unfall.

Der 30-Jährige hat gerade Kunden am Leonardo-Hotel an der Ecke Pleikartsförster Straße abgesetzt und fährt die Speyerer Straße stadtauswärts, um wieder einen Fahrgast aufzunehmen. Kurz vor der Einmündung zum Stückerweg, erzählt er, habe er "einen Schatten" wahrgenommen, "es war eine mondlose Nacht", dann taucht der Mann in seinem Scheinwerferlicht auf: "Wir hatten noch kurz Augenkontakt, dann war es wie eine Explosion. Ich kriege das Bild nicht mehr aus meinem Kopf", erzählt G.

Der 69-Jährige auf der Straße wird etwa 40 Meter weit geschleudert, ermittelte ein Gutachter anhand des Trümmerfeldes. Ungeklärt blieb, ob der Fußgänger den Überweg über die Speyerer Straße benutzte und ob er dabei Grün hatte.

Der medizinische Sachverständige verliest im Prozess die wesentlichen Ergebnisse der Obduktion: Der Schädel ist gebrochen, ebenso alle Rippen, die Wirbelsäule dreimal durchtrennt, Oberschenkel, Arme, Schlüsselbein sind ebenfalls gebrochen. Nach etwa zwei Minuten schließt der Gutachter: "Und das waren nur die wesentlichen Punkte." Der Mann stirbt an der Unfallstelle. Ein Ersthelfer und ehemaliger Rettungssanitäter habe festgestellt, dass weder Puls noch Atmung vorhanden waren.

Mahmoud G. beteuert, er sei nur die erlaubten 70 km/h gefahren, "vielleicht auch 72 oder 73." Das glaubt ihm das Gericht nicht. Der medizinische Gutachter geht anhand des "außerordentlich schweren Verletzungsbilds" davon aus, dass die Aufprallgeschwindigkeit mehr als 70 Kilometer pro Stunde betragen hatte. Der technische Sachverständige ermittelte mithilfe der "Längswurfweite", also der Entfernung zwischen dem Bereich, in dem der Aufprall aller Wahrscheinlichkeit nach stattgefunden hat, und der Endposition des Angefahrenen, dass das Taxi beim Aufprall etwa 100 km/h schnell war.

Die "mögliche Annäherungsgeschwindigkeit" beträgt für den Gutachter sogar zwischen 122 und 133 Kilometer pro Stunde. Das hatte er aus GPS-Daten errechnet. Er könne nicht ausschließen, dass Mahmoud G. schon aus etwa 60 bis 70 Metern Entfernung etwas auf der Straße wahrgenommen und dann heruntergebremst hat. Wäre es so gewesen und G. nur die erlaubten 70 km/h gefahren, wäre es nicht zu dem tödlichen Unfall gekommen.

Mahmoud G. war sich im Prozess sicher, dass der Mann noch einen Schritt auf das Auto zugemacht habe, er selbst sei bereits ausgewichen. "Wenn er stehengeblieben wäre, wäre das nicht passiert", sagt der Familienvater mit Tränen in den Augen. Seit dem Unfall ist er in psychiatrischer Behandlung, kriegt nachts kaum ein Auge zu: "Ich schlafe erst um 4 oder 5 Uhr morgens ein." Wenige Tage nach dem Unfall soll seine Chefin ihn immer wieder angerufen und sich erkundigt haben, wann er seinen Führerschein wiederbekomme. "Ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, ich kam mit mir selber nicht klar", will G. ihr gesagt haben. Sie entlässt ihn. Der Alleinverdiener ist auf Krankengeld angewiesen.

Kurz vor den Plädoyers möchte seine Anwältin den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen begrenzen. "Das kommt einem Geständnis gleich", erklärt der Staatsanwalt und nimmt den Antrag an.